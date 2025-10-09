Renfe permitirá anular o cambiar sin coste los billetes de trenes que se dirijan desde Madrid a las zonas afectadas por la Dana

Renfe permite a sus viajeros, con motivo de las condiciones meteorológicas adversas causadas por la dana Alice en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, la anulación o cambio de billetes sin coste de casi 60 trenes de la tarde de este jueves y mañana viernes, si consideran no realizar su desplazamiento.

Este jueves, se han permitido cambios o anulaciones en 23 trenes que conectan Alicante con ciudades como Madrid, Barcelona, Gijón, Santander, Orense, Valladolid o Málaga, así como en el servicio entre Valencia y Cartagena.

Mañana, la lista suma 36 trenes que enlazan Valencia, Alicante, Murcia y Castellón con ciudades como Madrid, Barcelona, Burgos, León, Sevilla, Santander, Valladolid u Orense, así como en la relación Barcelona-Cádiz.