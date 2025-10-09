PROBLEMAS EN LA RED FERROVIARIA
Renfe permitirá anular o cambiar sin coste los billetes de trenes que se dirijan desde Madrid a las zonas afectadas por la Dana
Este viernes la lista suma 36 trenes que enlazan Valencia, Alicante, Murcia y Castellón con ciudades como Madrid, Barcelona, Burgos, León, Sevilla, Santander, Valladolid u Orense
EFE
Renfe permite a sus viajeros, con motivo de las condiciones meteorológicas adversas causadas por la dana Alice en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, la anulación o cambio de billetes sin coste de casi 60 trenes de la tarde de este jueves y mañana viernes, si consideran no realizar su desplazamiento.
Este jueves, se han permitido cambios o anulaciones en 23 trenes que conectan Alicante con ciudades como Madrid, Barcelona, Gijón, Santander, Orense, Valladolid o Málaga, así como en el servicio entre Valencia y Cartagena.
Mañana, la lista suma 36 trenes que enlazan Valencia, Alicante, Murcia y Castellón con ciudades como Madrid, Barcelona, Burgos, León, Sevilla, Santander, Valladolid u Orense, así como en la relación Barcelona-Cádiz.
- Última hora en Madrid, en DIRECTO | Se derrumba un edificio en el centro de Madrid y buscan a varios desaparecidos
- ¿Sabías que Madrid tiene un bosque Unesco? Solo 400 personas pueden visitarlo al día
- Laura, Dambéle, Alfa y Jorge, las cuatro vidas que quedaron sepultadas bajo los escombros del edificio derrumbado en el centro de Madrid
- Este es el momento del derrumbe de un edificio de la calle Hileras 4 en Madrid
- Inma Sanz alerta sobre el riesgo de un nuevo apagón como el de abril
- La gira de Alejandro Sanz aterriza en Madrid en junio: cuándo y cómo comprar tus entradas
- El edificio derrumbado fue comprado en 2022 por un fondo saudí y se iba a destinar a hotel
- Los bomberos buscan con perros de la Unidad Canina de Rescate a los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en Ópera