El rincón a menos de dos horas de Madrid ideal para visitar este 12 de octubre: elegido como uno de los pueblos más bonitos de España

Por su arquitectura e historia, gastronomía o por ser escenario de 'Juego de Tronos' o 'La casa del dragón', este pueblo a menos de dos horas de Madrid cautiva a todo aquel que lo visita. El rincón ha sido denominado como uno de los lugares más bonitos de España gracias a sus emplazamientos de ensueño, entre los que se encuentran varios castillos y museos.

Hablamos de Trujillo, un pueblo de Extremadura de callejas estrechas y empedradas que te dejará con ganas de descubrir más en cuanto te vayas de él. No sabrás por dónde empezar cuando te adentres en esta ciudad cacereña, tierra de conquistadores y con un envidiable entorno natural.

¿Qué ver en Trujillo?

El paseo por Trujillo comienza en su sorprendente Plaza Mayor, con la que muchos visitantes se quedan boquiabiertos por su inesperada amplitud. Otro de los templos imprescindibles en la villa es el de Santa María la Mayor, pues, al subir a sus dos torres abiertas a los visitantes, contemplarás una de las mejores vistas del pueblo.

Trujillo, un pueblo de Extremadura a menos de dos horas de Madrid / GETTY IMAGES

También es obligatorio visitar la casa natal de Francisco Pizarro y el Museo de la Coria. Una vez se alcanza la fortaleza construida entre los siglos IX y XII, que muchos recordarán haber visto en la famosa serie 'Juego de Tronos', se puede acceder a su interior para recorrer sus murallas y torres además de visitar la capilla dedicada a la Virgen de la Victoria, patrona de Trujillo.

Museo de la Coria, en Trujillo / VISITAS GUIADAS TRUJILLO

¿Por qué es famoso Trujillo?

Trujillo no solo sorprende a aquellos que buscan escapar del jaleo de Madrid, también asombra a los amantes de lo medieval, la buena gastronomía y los lugares llenos de historia y de magia. Además, es la ciudad perfecta para enlazar con otros destinos de alrededor. Si te aburres de Trujillo, siempre puedes dirigirte a Cáceres, Mérida o la comarca de La Vera, refugio de artesanos.