Pronóstico de la AEMET para este jueves: posibles chubascos en esta zona de la Comunidad de Madrid

Madrid sigue mirando con preocupación al cielo de cara al fin de semana. El Día de la Hispanidad se acerca, y el mayor temor de los vecinos de la capital más amantes del desfile militar del domingo tiene nombre: la lluvia. Si bien en los últimos días el buen tiempo y las altas temperaturas han dominado la ciudad, lo cierto es que el cambiante pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene inquietos a unos integrantes del Ejército que llevan semanas preparando sus maniobras.

A falta de tres jornadas para la gran cita, las predicciones pueden cambiar todavía. Pero, a esta hora de la mañana del jueves, la AEMET no da lluvia para el domingo. Al menos, hasta bien entrada la tarde, lo que no afectaría al buen desarrollo del desfile militar. En cualquier caso, toca estar atentos a los próximos pronósticos.

Este miércoles, posibles tormentas en la Sierra de Guadarrama

La AEMET ha señalado "probables lluvias y chubascos ocasionales al final de la tarde, más probables en la Sierra". Los expertos, además, no descarten que estas precipitaciones se terminen convirtiendo en alguna tormenta aislada. Este miércoles, las temperaturas máximas en Madrid capital descienden dos grados respecto al día previo, hasta los veintisiete.

Hablamos del inicio de una nueva dinámica que hará caer las máximas hasta los veinticuatro grados este fin de semana, posicionándose las mínimas en torno a los once en buena parte de la Comunidad de Madrid.