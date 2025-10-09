Así es como puedes acudir a un concierto gratis de Henry Méndez por la Hispanidad 2025: esta es la programación para hoy, jueves 9 de octubre en Madrid

Aunque el Día de la Hispanidad se celebra tradicionalmente el 12 de octubre, lo cierto es que la capital cada vez prepara más actividades para que los ciudadanos disfruten de todo lo que engloba este día. Niños y adultos ya pueden consultar la gran programación que despliega la Comunidad de Madrid en numerosos escenarios durante esta semana, en la que destacan conciertos, desfiles, premios y exposiciones.

La semana va llegando a su fin, pero todavía quedan algunas actividades para vivir la Hispanidad 2025 por todo lo alto. Entramos en los días fuertes de la celebración y, lo mejor de todo, es que los eventos son aptos para todo tipo de públicos. A continuación, la programación de Hispanidad 2025 para que te lo pases en grande este jueves 9 de octubre.

Este 9 de octubre, la música urbana toma el protagonismo de Hispanidad 2025 con varios conciertos en el centro de Madrid. Bon Calso, Chita y Aleesha actuarán a las 18:30 en Plaza de España y, después, será el turno de la orquesta El Macabeo (19:00, Puente del Rey), Binelli-Ferman Dúo (19:30, Centro Sefarad-Israel), Nidia Gongora (19:15, Puerta del Sol), Çantamarta (19:45, Plaza Mayor), Henry Méndez (21:00, Puerta del Sol), Los Estanques y El Canijo de Jerez (21:30, Plaza Mayor).

Antes de los conciertos, los ciudadanos podrán disfrutar de una variedad de planes culturales, entre los que se incluye 'Medida por medida' (disponible en los Teatros del Canal del 9 al 12 de octubre), el espectáculo de danza por el Conservatorio Profesional de Danza Mariemma (18:00, Puerta del Sol), el espectáculo de danza por el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila (18:15, Plaza Mayor), la mesa redonda de literatura 'Latidos de ida. Latidos de vuelta' (19:00, Casa México), el coloquio con proyección de secuencias de la nueva película de José Luis López Linares, 'We the hispanos. La raíz hispana de Estados Unidos' (19:00, Sala Alcalá 31), y la presentación de la colección teatro y artes escénicas en el ámbito hispánico de Ediciones Cátedra (19:00, Casa Museo Lope de Vega).

Si tienes la agenda demasiado apretada como para disfrutar de las fiestas este jueves, has de saber que durante el 10, 11 y 12 de octubre se desplegará un programa igual de extenso para los días fuertes de Hispanidad 2025. Y tú, ¿te lo vas a perder?