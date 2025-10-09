PP y PSOE extienden su choque en las instituciones a la Federación de Municipios de Madrid

La Federación de Municipios de Madrid (FMM) viene convirtiéndose en los últimos meses en nuevo escenario del choque abierto entre el PP y el PSOE regionales. Los socialistas denuncian que desde que la preside Judith Piquet, alcaldesa popular de Alcalá de Henares, la institución se viene utilizando como instrumento partidista. Alcaldes socialistas han protagonizado plantes en algunas de las últimas reuniones de la Junta de Gobierno ante lo que entienden que es el uso de la institución para atacar al Ejecutivo central. Pero esta semana la voladura de puentes ha sido completa a cuenta de una modificación en el reglamento para cambiar el sistema de intervenciones.

El asunto va camino de acabar judicializado. Alcaldes socialistas representados en la Junta de Gobierno de la FMM anunciaban el martes que presentarán acciones legales contra el nuevo reglamento de régimen interior, que ,aseguran, "coarta" su libertad de expresión. La reforma en cuestión supone modificar los turnos de intervención en la Junta, que pasarán a repartirse por grupos políticos y no por ayuntamientos, como venía siendo habitual, además de establecer un tiempo limitado de intervención de cinco minutos.

Desde el PSOE se entiende que la nueva norma perjudica sus intereses al limitar las intervenciones de sus alcaldes a una sola por junta. Una cuestión que, denunciaba la alcaldesa de Alcorcón y vicepresidenta sexta de la FMM, Candelaria Testa, en una rueda de prensa junto a otros alcaldes socialistas en la misma sede de la federación el pasado martes, supone "un atropello democrático".

El secretario general de la FMM, José Manuel Zarzoso, defiende, por el contrario, esas modificaciones. "Lo único que cambia es que las intervenciones tengan una duración de cinco minutos la exposición y de tres minutos la réplica y que los alcaldes que forman parte de la Junta de Gobierno se agrupen bajo las siglas por las que se presentaron a las elecciones, como pasa en todos los plenos, en todas las asambleas, en todos los parlamentos, en el Congreso de los Diputados, en el Senado", afirma.

"Cínicos e hipócritas"

Se subraya que no se tiene en cuenta la representatividad, que con la composición actual beneficiaría a los populares. Y se tacha de "cínicos" e "hipócritas" a los alcaldes socialistas por pedir para la FMM lo que no llevan a sus plenos municipales. "Supongo que la alcaldesa de Alcorcón dejará a los 27 concejales hablar todas las veces que quiera en todos los plenos", maliciaba Zarzoso el martes. "Yo no voy a entrar en si estos alcaldes se avergüenzan o no de ser del Partido Socialista y por eso no quieren pertenecer a ese grupo, pero es muy sencillo, que no pertenezcan al grupo, se vayan al no adscrito y renuncien a ser del PSOE", sentenciaba en una nueva prueba del clima de enfrentamiento que se ha instalado en la institución.

La cuestión, sostiene Ramón Jurado, alcalde de Parla y vicepresidente segundo de la FMM, es que los integrantes de la Junta de Gobierno acuden en calidad de alcaldes, no en calidad de grupo político. Y argumenta, por ejemplo, que las cuotas por pertenecer a la entidad no las pagan los partidos, sino cada uno de los ayuntamientos. “Ellos entienden, y así lo han reflejado en esta modificación del reglamento, que nosotros somos la oposición a la presidenta”, señala. “Pero nosotros no somos oposición, somos miembros de pleno de derecho de la Junta de Gobierno, somos gobierno también. No tiene ningún sentido que se actúe en la Junta de Gobierno como si fuera un pleno municipal o como si fuera el Congreso de los Diputados, porque somos Junta de Gobierno”.

El conflicto, no obstante, va más allá de la modificación del reglamento. Los regidores socialistas hablan de una federación “secuestrada”, con una presidencia “indigna”, y que se pretende convertir en un “ariete” contra el Gobierno central. “Nos sentimos absolutamente despreciados. El carácter de consenso, buena voluntad y entendimiento que había durante estos 40 años en la FMM se ha roto absolutamente. Lo había más allá del color político del presidente”, lamentan.

"Estrategia deliberada"

En la penúltima reunión trimestral de la Junta de Gobierno, el pasado mayo, los primeros ediles socialistas se levantaron y abandonaron la reunión en protesta contra los primeros pasos para la modificación del reglamento consumada este lunes y ante el hecho, denunciaron entonces, de que las 17 resoluciones aprobadas iban todas dirigidas contra el Gobierno central.

Un mes después, en junio, sus representantes decidieron no acudir a la comisión de Educación por lo que entendían el bloqueo del PP a una propuesta para instar a la Comunidad de Madrid a que extendiera las ayudas para el mantenimiento de centros educativos que contempla el Plan de Inversión Regional (PIR) para localidades de menos de 20.000 habitantes también a municipios de mayor tamaño. “Ninguna de las 26 comisiones está funcionando con normalidad ni aceptando las propuestas de debate presentadas por el PSOE, lo que evidencia una estrategia deliberada de cierre institucional y de uso partidista de la Federación”, denunciaron entonces.

La Junta de la FMM está integrada por 25 alcaldes, la presidenta, seis vicepresidentes (cuatro del PP y dos del PSOE) y 18 vocales (14 del PP, tres del PSOE y una de Red de Municipios por el Cambio). La composición actual, por tanto, es de 17 representantes del PP, siete del PSOE y una de RMC. La relación es relevante, porque para elevar propuestas es necesario el aval de al menos un tercio de los representantes, cantidad que la oposición no alcanza en estos momentos.

Es en ese argumento en el que se apoyan los populares para justificar que las propuestas del PSOE no acaben llegando a la Junta: no cuentan con el número necesario de firmas para avalarlas. Aunque históricamente, aseguran los socialistas, siempre se ha escuchado a los grupos minoritarios. “Se llegaba a un consenso. No siempre había unanimidad en los votos, por supuesto, pero al menos había debate”, afirma Jurado, integrante de la Junta de Gobierno de la FMM desde 2015.

El clima se ha venido crispando y los socialistas han venido endureciendo el tono de sus protestas a lo largo del último mandato, con Judith Piquet al frente de la institución supramunicipal. Mujer de la plena confianza del secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso en el partido, gobierna en Alcalá de Henares con el apoyo de Vox y se ha distinguido como una de las voces más beligerantes contra Sánchez y en especial contra su política migratoria. Pero el PSOE madrileño apunta también contra Zarzoso, otro perfil duro cuyo cese exigieron este verano después de que el secretario general de la FMM, y presidente del PP de Parla, se refiriese a Ramón Jurado como “psicópata de manual” y “perro fiel de su amo Sánchez” en la red social X.

En el fondo, señalan en el Partido Socialista, lo que hay es “una estrategia clarísima de ataque constante al Gobierno central y tratar de obviar cualquier mínima reclamación al Gobierno autonómico”.

"Generar ruido desde dentro"

Desde el PP, por el contrario, se tilda de "boicot" la actitud de los alcaldes socialistas en la federación. Fue el propio Alfonso Serrano el que utilizó el término el pasado martes en declaraciones previas a un acto junto a Piquet en las que acusó al PSOE de cuestionar permanentemente la legitimidad de la FMM y felicitó a la alcaldesa de Alcalá de Henares por “dinamizar una institución que estaba abandonada”.

Piquet, por su parte, también responsabiliza al PSOE de “romper el consenso” en la federación y de “intentar generar ruido desde dentro”. Y lamenta que los socialistas no respaldaran en la última Junta de Gobierno tres mociones sobre mayores, discapacidad y en relación con el 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Raquel Jimeno, alcaldesa socialista de Ciempozuelos, afirma que les llegaron con el anagrama del PP y que se les negó la posibilidad de introducir cambio alguno.

Entretanto, el choque ha traspasado las paredes de Princesa, 5, el edificio donde la FMM tiene su sede, y ha llegado a la Asamblea de Madrid. En el Pleno de hoy, la diputada socialista Cristina Jiménez pregunta al Gobierno qué valoración hace de la relación de la Comunidad de Madrid con la FMM desde el inicio de la legislatura. Otro asalto.