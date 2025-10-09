El portavoz de Vox en Parla, expulsado del pleno por "arrancar y romper" una bandera palestina

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Parla, Juan Marcos Manrique, ha sido expulsado del Pleno acusado de "arrancar y romper" una bandera palestina que portaba un asistente, un gesto que ha sido tachado desde Podemos como "un "acto de vandalismo" y una "muestra de odio político que vulnera el respeto institucional y la libertad de expresión".

La sesión ha arrancado con banderas palestinas entre el público y en los escaños de PSOE, Más Madrid y Podemos-IU. En el debate de una moción en la que se pedía el cambio de denominación de una calle, los ediles de PSOE y Más Madrid han sacado unos carteles con la bandera negra, roja y verde con la inscripción 'Parla con Palestina'.

El portavoz de Vox ha pedido en reiteradas ocasiones la retirada de las banderas en base al reglamento municipal pero el alcalde, Ramón Jurado (PSOE) se ha negado argumentando que en otros parlamentos sí se estaba permitiendo.

Esto ha llevado a los ediles de Vox a levantarse mientras que el portavoz del PP, Héctor Carracedo, ha afeado al alcalde que estuviera "incumpliendo el reglamento" al permitir la presencia de "carteles con contenido político". Ante el aumento de la tensión el regidor ha ordenado un receso en el Pleno.

La portavoz de Podemos, Carla E. Valero, ha explicado que la expulsión del concejal de Vox se produjo cuando abandonó de "forma abrupta" su escaño, se dirigió a la zona de las gradas y "arrancó y rompió una bandera de Palestina" en manos de un asistente.

"Acto de vandalismo"

La formación 'morada' ha calificado el suceso como un "acto de vandalismo" y una "muestra de odio político que vulnera el respeto institucional y la libertad de expresión dentro del Salón de Plenos".

Unos minutos después se ha retomado la sesión con los ediles de PP y Vox aún levantados. El alcalde ha recordado a Juan Marcos Manrique que estaba expulsado del Pleno y le ha instado a abandonar la sala, momento en el que la tensión ha vuelto a aumentar, junto con los insultos.

Jurado ha advertido que si se producía otro incidente se vería obligado a desalojar el Pleno. Tras un segundo receso, Ramón Jurado ha pedido a su grupo que retirasen las pancartas de apoyo a Palestina.

El "circo" en el pleno

El Pleno se ha retomado pero los ediles no han retirado las banderas. El teniente de alcalde y portavoz de Más Madrid, Miguel Fuentes, ha explicado que mantendrían los carteles como protesta ante el "genocidio" de Israel en Gaza.

Esto ha llevado a que el portavoz del PP haya anunciado que los ediles 'populares' sólo se sentarían en sus escaños para votar pero no para debatir las mociones. "No participaremos de este circo porque estamos hartos de que se haga un uso partidista y autoritario del reglamento municipal y se pisoteen los derechos", ha defendido.

Carracedo ha reprochado al primer edil que, "en lugar de garantizar la neutralidad institucional y hacer cumplir el reglamento", avalase "la presencia de símbolos políticos".

"Es un alcalde autoritario que retuerce el reglamento interno a su antojo. Esta actuación confirma que Ramón Jurado gobierna con un estilo caciquil, donde impone su voluntad, reprime a la oposición y utiliza las instituciones municipales como plataforma ideológica personal", ha reprochado.