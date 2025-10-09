Los nuevos radares que la DGT ha instalado en Madrid: esta es su ubicación exacta y la posible multa que te puede caer

La DGT quiere posicionar un total de 122 radares fijos o de tramo durante 2025. El objetivo es vigilar los excesos a los límites de velocidad y, así, reducir la siniestralidad vial. Anunciados hace poco más de un mes y medio, algunos de los nuevos radares ya están en funcionamiento y están multando a los conductores en Madrid. Con esta nueva tecnología, la DGT persigue a aquellos ciudadanos que no llevan el cinturón de seguridad, se saltan un stop o no respetan las líneas continuas.

Estás cámaras se suman a los radares fijos, de tramo y móviles con los que ya cuenta la DGT, así como a los famosos helicópteros Pegasus, las furgonetas y motocicletas camufladas, los drones, las cámaras de semáforo y cinturón de seguridad. Ahora, las nuevas cámaras tienen una peculiaridad: no son únicamente de vigilancia. Disponen de un sistema de Inteligencia Artificial que permite filtrar información, analizar datos e incluso interpretar situaciones de riesgo consideradas una infracción de tráfico que puede ser castigada con una multa.

Pero, ¿dónde están los nuevos radares de Madrid?

Los cuatro radares de línea que la DGT ha puesto en funcionamiento en los últimos días se encuentran todos en autovías y autopistas de la Comunidad de Madrid. Se trata de una decisión que se ha tomado en base a la siniestralidad y la frecuencia en la que los conductores incumplen las normas de circulación respecto a las líneas continuas en los carriles de incorporación.

El primero de ellos se encuentra en el kilómetro 15,9 de la A-1 (autovía del Norte) en sentido decreciente a la altura de Alcobendas. El segundo está situado en el kilómetro 11,8 de la autovía del Nordeste, la A-2, en sentido decreciente, en las inmediaciones del Aeropuerto de Barajas.

El tercero está en el kilómetro 16,9 de la A-42, en sentido decreciente, tras pasar el municipio de Getafe. La cuarta y última de las cámaras se encuentra en el kilómetro 20,2 de la A-6, en sentido decreciente y muy cerca de Las Rozas.

¿Cuál es la posible multa?

Las nuevas cámaras permiten identificar cuándo un conductor invade o rebasa las líneas continuas. Para ello, se emplean dos cámaras equipadas con un sistema de lectura de matrículas. Una de ellas se ubica al inicio del carril de acceso y la otra unos metros más adelante, lo que permite recopilar la información necesaria para la supervisión.

La sanción que puedes experimentar asciende a una cuantía económica de 200 euros, eso sí, sin retirada de puntos del carnet de conducir. Todo esto lo establece el artículo 167 del Reglamento General de Conducción.