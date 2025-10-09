Medina Azahara se cae de las fiestas de San Nicasio de Leganés y La Fuga actuará en su lugar

El grupo Medina Azahara ha comunicado la cancelación de su concierto previsto para este viernes en las fiestas de San Nicasio, en Leganés, por motivos de salud del vocalista, Manuel Martínez.

El Ayuntamiento ha enviado todo su "apoyo y ánimo a Manuel" y ha anunciado que La Fuga será la banda sustituta encargada de actuar en su lugar.

Antes de La Fuga lo hará Dura Calá a las 21 horas, con un estilo castizo rockero que recuerda a Burning, Los Enemigos o los primeros Buenas Noches Rose. Después le seguirá un grupo de Leganés, Peteneras, que aúna flamenco y rock, para dar paso a Desastre.

Nil Moliner, este jueves

Esta noche de jueves comienzan las grandes actuaciones musicales con Nil Moliner a las 21 horas. El cantautor catalán cuenta con canciones como 'Libertad', 'Resistiré' o 'Mi Religión' en Spotify, donde reúne millones de reproducciones. Tiene siete discos de platino, ocho de oro, múltiples hits radiofónicos y este 2025 su sencillo 'NEXO 04: Tu cuerpo en braille' ha alcanzado el número 1 en la lista de 'Los40'.

A las 23 horas será el turno de Funambulista, que en 2025 lanzó su gira '180º'. El sábado actuará Hey Kid desde las 21 horas y a las 23 horas habrá fuegos artificiales en el Recinto Ferial de San Nicasio dando paso a Íñigo Quintero que con su tema 'Si no estás' ha acumulado más de 1.094 millones de reproducciones.