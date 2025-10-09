Los madrileños ya pueden disfrutar de la ayuda de 100 euros para comprar gafas y lentillas publicada en el BOE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el Real Decreto que regula la concesión de ayudas directas de hasta 100 euros para la compra de gafas y lentillas destinadas a menores de 16 años, inclusive. Los madrileños podrán beneficiarse de esta medida desde este viernes, cuando entre en vigor, tras su aprobación por el Consejo de Ministros aprobase esta ayuda el martes, cinco meses después de que lo propusiera el Ministerio de Sanidad.

"Creemos que ver bien no puede depender del bolsillo de una familia, como tampoco lo hace para el acceso a una vacuna, al tratamiento en un hospital, cualquier tratamiento a los que tienen acceso todos los ciudadanos de nuestro país", sentenciaba la ministra de Sanidad Mónica García. Estas subvenciones se enmarcan en el Plan Veo, dotado con 47,77 millones de euros, de los cuales un millón se destina a 2025 y 46,77 millones a 2026. El objetivo del programa es reducir las barreras económicas que dificultan el acceso a productos ópticos en la infancia.

La cuantía cubrirá parcialmente el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento durante un año.

Cien euros de ayuda y de forma física

La cuantía de la ayuda asciende a un máximo de 100 euros por persona beneficiaria. "Esta medida, de carácter excepcional, responde a una necesidad de salud pública y a la voluntad de reducir barreras económicas que dificultan el acceso a sistemas de ayuda visual en la infancia", precisan desde Sanidad, que calcula que beneficiará a medio millón de niños y niñas. La prevalencia de miopía en menores de 5 a 7 años que usan las pantallas más de 3 horas fue del 20,7 % en 2023.

Si el precio del producto supera la cuantía máxima, el beneficiario deberá abonar la diferencia. Las compras deberán realizarse de forma presencial en establecimientos adheridos al programa, quedando excluidas las ventas a distancia o por internet.

Hasta final de 2026 o fin de presupuesto

La ayuda podrá solicitarse para compras efectuadas desde la publicación en el BOE hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta agotar el presupuesto disponible. Las operaciones realizadas en diciembre podrán abonarse durante el ejercicio de 2027.

¿Cómo se puede acceder a ella?

El proceso se tramitará por concesión directa. Los tutores legales o personas beneficiarias podrán acceder a la ayuda a través de ópticas adheridas, que aplicarán el descuento en el momento de la compra y gestionarán el reembolso junto al Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), entidad colaboradora del programa.