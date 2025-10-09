Madrid bate el récord de 4 millones de pernoctaciones de turismo internacional

La ciudad de Madrid ha firmado el mejor periodo estival de turismo internacional de su historia superando, por primera vez, las cuatro millones de pernoctaciones de visitantes foráneos, un 9% más respecto al mismo periodo del año anterior.

Así lo ha anunciado la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, durante su intervención en la V Convención de Turespaña celebrada en Cáceres, donde ha presentado los datos turísticos de la capital, correspondientes a los meses de junio a agosto de 2025, aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y por la Encuesta de Gasto turístico (EGATUR).

Durante esos meses, según ha detallado el Consistorio en un comunicado, Madrid recibió un total de 2.863.398 visitantes (0,6% más que en 2024), que generaron un total de 5.931.244 pernoctaciones (un aumento del 2%).

Además, el gasto internacional alcanzó un nuevo máximo con 4.470 millones de euros, lo que se ha traducido en un 7% más que en el verano de 2024 y en un consumo medio diario de 339 euros por persona (5,8% más que el año pasado).

Estados Unidos, principal país emisor

De este modo, el turismo internacional representa un 69% del total de las pernoctaciones, siendo Estados Unidos el país que ha liderado esta categoría con 727.675 visitantes y un crecimiento del 8%.

Detrás de él se han situado Italia (257.106 y un aumento del 5%; México, con 249.704 y un incremento del 6%, y Reino Unido (205.288 y 4 % más).

Los mercados iberoamericanos de Argentina y Brasil también han registrado crecimientos "muy significativos" con respecto al pasado año, con un 31% y un 13%, respectivamente, apunta el Ayuntamiento.

Por su parte, la ocupación hotelera se situó en el 73% (un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2024), destacando especialmente los hoteles de cinco estrellas, que crecieron tres puntos en agosto hasta alcanzar el 53%.

La capacidad aérea también superó, en un 2,8%, los datos de 2024, con 6,2 millones de asientos disponibles con destino a Madrid en el mes de agosto.

Modelo turístico inteligente

En su discurso, la delegada ha puesto en valor la capacidad de la capital para atraer visitantes cada año, superando la cifra de 900.000 mensuales durante nueve meses. Ha puesto en valor, además, la oferta en eventos musicales y deportivos, la gastronomía y "el estilo de vida madrileño como la mejor experiencia turística".

Maíllo ha subrayado que el principal reto de la ciudad es el "crecimiento sostenible, con un modelo turístico inteligente y respetuoso que escuche al vecino, redistribuya los flujos turísticos y preserve la identidad de la ciudad”. Por último, ha señalado que "solo con un turismo con propósito podremos mantener la legitimidad social de esta industria, clave para la economía y el bienestar de los madrileños".