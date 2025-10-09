Madrid hoy: del enfrentamiento político entre Sánchez y Ayuso a la indignación de la afición del Rayo, con récord de turistas y nueva novela de Ken Follett

Buenas noches. Este viernes 10 de octubre se espera un cielo algo nuboso en la Comunidad de Madrid, con posibilidad de lluvias débiles durante la tarde y temperaturas suaves que oscilarán entre los 14 y 22 grados. Aquí tiene las cinco noticias más destacadas del día en la Comunidad de Madrid:

Sánchez advierte a Ayuso de que llegará hasta el TC para garantizar el derecho al aborto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido con firmeza a la negativa de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a implantar un registro de objetores de conciencia al aborto, tal y como exige la legislación vigente. Sánchez ha asegurado que utilizará “todos los instrumentos legales” para hacer cumplir la ley y garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo, incluyendo la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional.

Lea la información completa

Alerta de riesgo por un posible nuevo apagón en Madrid

Técnicos y responsables del sector energético han lanzado una advertencia sobre la posibilidad de que Madrid sufra un nuevo apagón como el ocurrido recientemente. Se estudian las causas del anterior fallo eléctrico, y se están aplicando medidas preventivas para evitar que vuelva a producirse una situación similar que afecte a miles de usuarios en la región.

Lea la información completa

Madrid bate récord: más de 4 millones de pernoctaciones de turismo internacional

La Comunidad de Madrid ha registrado más de 4 millones de pernoctaciones de turistas internacionales en lo que va de año, una cifra récord que supera los niveles prepandemia y consolida a la región como uno de los principales destinos turísticos de España. El turismo procedente de Estados Unidos, Francia y México ha sido clave en este crecimiento.

Lea la información completa

Ken Follett presenta su nueva novela y exposición inmersiva en Madrid

El escritor británico Ken Follett ha presentado en Madrid su nueva novela en un evento que incluye una exposición inmersiva titulada El Círculo de los Días. La muestra, instalada en el Espacio Ibercaja Delicias, permite a los visitantes adentrarse en el universo narrativo del autor mediante tecnologías audiovisuales, recreaciones históricas y experiencias interactivas.

Lea la información completa

Indignación de la afición del Rayo Vallecano ante decisiones del club

Parte de la afición del Rayo Vallecano ha mostrado su malestar por decisiones recientes del club, especialmente tras las últimas actuaciones deportivas y la falta de explicaciones por parte de la directiva. Los seguidores reclaman mayor transparencia en la gestión y medidas que prioricen el bienestar del equipo y de su hinchada.

Lea la información completa

Siga informándose de todo lo que ocurra en la Comunidad de Madrid en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.