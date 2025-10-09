El jurado declara culpable al joven que asesinó de 42 puñaladas a su exnovia en Parla

El jurado popular ha declarado culpable al joven acusado de asesinar a su exnovia de 18 años en Parla asestándole 42 puñaladas, al considerar probado que la mató con alevosía, ensañamiento, y también con las agravantes de género y de parentesco, han informado fuentes jurídicas.

Los miembros del jurado han dado a conocer este jueves el veredicto tras el juicio a Raúl M.O., para quien la Fiscalía pedía 25 años de cárcel por un delito de asesinato -perpetrado con alevosía y ensañamiento- con la agravante de género.

La acusación particular y el letrado de la Comunidad de Madrid solicitaban penas de 33 y 27 años, respectivamente, mientras la defensa del acusado calificaba el crimen como un homicidio para el que pedía una pena de 14 años de cárcel.

Una vez conocido el veredicto las partes han ajustado su petición de penas, y así Fiscalía ha solicitado que sea condenado a 23 años de prisión, la Comunidad de Madrid a 27 y la acusación particular a 30, mientras que la defensa ha pedido que sea condenado a 19 años de cárcel, han detallado las fuentes.

El jurado ha visto probados los delitos que solicitaban las acusaciones y han concluido, en la mayoría de los casos por unanimidad, que el acusado asesinó a su exnovia con alevosía porque lo planeó y ella no pudo defenderse, y con ensañamiento por la cantidad de puñaladas que le asestó.

También considera probados los agravantes de género y de parentesco, en un crimen en el que la víctima fue atendida adecuadamente de unas lesiones que eran mortales, en contra de lo que sostenía la defensa del acusado.

Solo han aprobado los nueve jurados una atenuante para el acusado: la de reparación del daño, puesto que Raúl ingresó en el juzgado 165.000 euros con ese fin.

El jurado ha decido sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2022 en un parque de Parla, donde Raúl, que tenía 18 años, apuñaló repetidamente a Cristina, que tenía 18 pero estaba a punto de cumplir 19.

El acusado dijo ante el jurado que actuó "llevado por el pánico" porque ella no quería hablar con él sobre unos mensajes en redes sociales, en un momento en el que la consideraba el origen de su estado depresivo. Por eso quería hacerle daño y que sufriera, pero no matarla, dijo.

Por su parte, la fiscal mantuvo que se trató de un asesinato con la agravante de género y ve demostrado que Raúl actuó con alevosía y ensañamiento, ya que fue el único responsable de la muerte de Cristina, a la que, como él mismo declaró, quería causar daño porque consideraba que era la culpable de su estado depresivo.

Negó que la joven muriese como consecuencia de una presunta mala praxis sanitaria, como trata de argumentar la defensa del acusado, en la misma línea que defendió el letrado de la familia de la fallecida, Wilfredo Jurado.

En el juicio tres psiquiatras y un psicólogo que evaluaron a Raúl coincidieron en que "sabía lo que hacía" y que la mató "como venganza" al considerarla el origen de su estado depresivo.

Una doctora detalló que el acusado tenía depresión mayor, pero sin alteración psicótica y que no tenía modificada "su capacidad para percibir la realidad y el entorno".