TRANSPORTE PÚBLICO
Interrumpida durante casi dos horas la Línea 10 de Metro por una avería en Gregorio Marañón
El corte del servicio se ha producido entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Alonso Martínez, en ambos sentidos
Europa Press
El servicio en la Línea 10 de Metro de Madrid ha permanecido interrumpido la tarde de este jueves durante casi dos horas entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Alonso Martínez, en ambos sentidos.
En concreto, el corte del servicio se ha debido a una avería relacionada con la catenaria en Gregorio Marañón, han informado a Europa Press fuentes de Metro.
La compañía del suburbano ha informado de una incidencia en las instalaciones sobre las 17.22 horas que ha originado la interrupción de la circulación, según el mensaje publicado en su cuenta de la red social 'X'.
Finalmente, sobre las 19.11 horas, casi dos horas después, ha apuntado en la misma red social el restablecimiento del servicio.
