Indignación en la afición del Rayo Vallecano a días de su primer desplazamiento en Conference League: "No tenemos ninguna información sobre las entradas y muchas personas ya han pagado su viaje"

La afición del Rayo Vallecano ha visto como en los últimos tiempos ha quedado relegada a un segundo plano. Son numerosos los desplantes al rayismo por parte de una junta directiva que genera más animadversión a medida que avanza la temporada. La última llega de la mano de la desinformación e inquietud generada en torno a la venta de entradas para el primer desplazamiento de Conference League, en el que viajarán a Suecia para medirse al Häcken. En el seno de la afición rayista no conciben esta situación a tan solo unos días de viajar para seguir apoyando al Rayo Vallecano en su andadura europea. Esta situación ha generado indignación en la masa social del club, que ha vertido sus quejas en las redes sociales.

"Es la nada más absoluta"

La victoria en la primera jornada ante el Shkëndija abrió un nuevo horizonte en el barrio de Vallecas. El equipo de Íñigo Pérez empezó con buen pie su camino en la Conference League. El próximo 23 de octubre (18:45 horas) afronta la segunda jornada de competición. Los madrileños visitan al Häcken en el estadio Gamla Ullevi de Gotemburgo. Desde el club, aún no se ha transmitido información alguna acerca de cómo adquirir las localidades de la grada visitante y la proximidad del encuentro empieza a preocupar al aficionado. "Ni responden a correos electrónicos, ni llamadas... Acudes presencialmente a taquillas y tampoco saben nada... Es la nada más absoluta", denuncia Raúl a través de X. "Y todo esto con muchas personas que ya han pagado su viaje, claro. Y lo peor: que vuelan días antes del partido", añade.

El vuelo a Suecia desde España puede llegar a las cinco horas, con escala incluida. Esto hace que muchos aficionados opten por viajar el día antes del partido, lo que hace de la situación aún más complicada. "Eso no es nada nuevo para nosotros. Poco les importa. Nada. El daño para nosotros", confiesa Fran, otro aficionado contrariado con los servicios prestados por el Rayo Vallecano.

Esto no es más que una nueva muestra de la dejadez en la que se encuentra inmerso el club. Desde el arranque de temporada, LaLiga no ha permitido la ocupación de la grada visitante de Vallecas, ya que no se puede garantizar la seguridad de los aficionados. Las labores de mejora en el estadio del sur de Madrid se están demorando más de lo esperado, perjudicando así a todas las aficiones de los equipos que visitan Vallecas.

Durante semanas, el primer equipo se ha visto obligado a entrenar lejos de la ciudad deportiva, debido a que los campos de entrenamiento se encontraban gravemente afectados por un hongo. Cerca estuvo de no disputar la Conference League en Vallecas. Antes de arrancar la competición, un equipo de operarios de la UEFA se desplazó a Vallecas para evaluar el estado del feudo franjirrojo.

"Yo mismo me autogestiono los viajes"

Esta situación ha llevado al aficionado rayista a la indignación. "Es la realidad de esta afición, pero como somos gente acostumbrada a 'buscarnos' las habichuelas... pues creo que una mayoría ya tenemos hasta entradas en las zonas colindantes con la visitante de cada estadio. La afición del Rayo es el mayor ejemplo de autogestión que existe" explica José. "Yo mismo me autogestiono los viajes: desplazamiento por mi cuenta y entradas en zona local. Sin llamar la atención. Es la mejor manera de desplazarse", se sumaba otro aficionado en redes.

"Sale más rentable en tiempo y dinero gestionarte el viaje por tu cuenta y comprar las entradas allí que esperar a que en el despacho del Rayo muevan un dedo por la afición...", cuenta Oscar. Son muchos los aficionados que se han visto obligados a gestionar los desplazamientos para poder animar a su equipo.

Se desconoce cómo se van a repartir las localidades, tampoco se conoce el número que tendrán a su disposición. En estos momentos, el club aún no se ha pronunciado al respecto. El tiempo apremia. Y la afición empieza a perder la paciencia a tan solo unos días de vivir un nuevo compromiso europeo de la mano del Rayo Vallecano.