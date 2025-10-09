Fiesta Nacional: el centro de Madrid sufrirá cortes de tráfico desde primera hora de la mañana del domingo

Madrid acoge este domingo, día 12, la celebración de la tradicional parada militar del Día de la Fiesta Nacional, con un desfile terrestre que tendrá lugar entre las 12.00 h. y las 13.30 h., aproximadamente. Un evento que influirá en la movilidad, tanto peatonal como motorizada, de toda la zona centro de la ciudad, por lo que el Ayuntamiento ha recomendado evitar la circulación por las inmediaciones y usar el transporte público.

Así lo ha expuesto este jueves la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, que ha adelantado tanto las medidas para facilitar la movilidad como el despliegue de seguridad que habrá en la ciudad.

Entre el Emperador Carlos V y Colón

La parada militar se celebrará en los distritos de Chamberí, Salamanca, Centro, Retiro y Arganzuela. El desfile partirá de la glorieta del Emperador Carlos V y proseguirá por el Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos y Plaza de Colón. Las principales vías de acceso peatonal son las calles Hermosilla, Goya, Serrano, Génova, Alcalá y Atocha.

Por todos estos viales, según ha anunciado el Consistorio, se cerrará el tráfico el domingo a partir de las 7.00 h. También se prevén cortes de tráfico en las zonas aledañas. Durante estos días previos al desfile ya se están notando algunas repercusiones en el tráfico de la zona por el montaje de tribunas y estructuras y los ensayos.

Las líneas de la EMT que transcurren por los cortes de tráfico durante el desfile militar también se verán afectadas. Por todo ello, el Ayuntamiento recomienda la utilización del transporte público, evitar la circulación por las inmediaciones de las zonas afectadas y, en caso de ser necesaria la utilización del vehículo privado para desplazamientos de largo recorrido, utilizar M-30 y M-40.

450 agentes municipales

El Ayuntamiento también está ultimando el despliegue de personal para garantizar la seguridad durante ese día.

"Los números se están terminando de cerrar y de perfilarse con respecto a las necesidades, pero hablamos de unos 450 agentes municipales en total, participando las comisarías de Análisis Vial y Urbano, de distrito, de la Comisaría Central de Seguridad, de motoristas de Servicios Especiales con previsión de un Centro Mando Móvil y dos CECOR, además de Agentes de Movilidad", ha indicado Sanz.