El éxodo prometedor de La Fábrica: una 'máquina' de hacer dinero que busca evitar otro 'caso Carreras'

En los últimos tiempos, ganarse un hueco en la primera plantilla del Real Madrid como canterano ha resultado ser una utopía. Contadas son las excepciones que llegaron a cumplir el sueño de formar parte del conjunto blanco. Muchos de ellos siguieron el camino más corto para llegar a la élite: abandonar la casa blanca y recalar en un equipo que actúe como puente. Así lo prueban los casos de Dani Carvajal, Lucas Vázquez o Joselu, auténticos referentes para los chicos que hoy se enfundan la camiseta del Real Madrid en categorías inferiores. Este éxodo no cesa. Y en este mercado de verano, los ingresos procedentes de canteranos han sido superiores a los 25 millones de euros. En la última década, según datos de CIES, la cifra se sitúa en torno a 364 millones de beneficio. Solo el Benfica (516M), el Ajax (376M) y el Olympique de Lyon (370M) superan al conjunto blanco como canteras más productivas del panorama europeo.

Ocho traspasos con opción de regreso

Los encargados de seguir aumentando la cifra este verano han sido futbolistas como Víctor Muñoz, Youssef Enríquez o Álvaro Rodríguez, que prueban suerte en LaLiga. Otros como Chema Andrés, Jacobo Ramón o Rafa Obrador han puesto rumbo a algunas de las mejores ligas europeas. Marvel y Lorenzo Aguado permanecen en nuestro fútbol, pero lo hacen en Segunda División. La venta de estos ocho canteranos ha supuesto al club un ingreso de 25 millones de euros. Y, llegados a este segundo parón internacional, lo cierto es que su papel en este 'Erasmus futbolístico' está siendo realmente destacado.

Muñoz ha llegado a Osasuna a cambio de 5 millones de euros. Tras pasar un período de adaptación al equipo y la categoría, el catalán se ha hecho un hueco en el conjunto rojillo de Alessio Lisci. Su verticalidad e ímpetu le han servido para ganarse el corazón de El Sadar en tan solo unas semanas de competición. En el caso de 'Yusi', fueron 3,4 millones de euros los que pagó el Alavés por el lateral marroquí. Ha disputado dos encuentros como titular bajo las órdenes del 'Chacho' Coudet y forma parte de la rotación del equipo de Mendizorroza. Álvaro Rodríguez se marchó cedido la pasada temporada al Getafe de José Bordalás. El que fuera 'pichichi' del Castilla en la 23/24 recaló este verano en Elche para ponerse a las órdenes de Éder Sarabia por 2 millones de euros.

Más allá de nuestras fronteras, Chema Andrés se ha consagrado como una de las revelaciones de la Bundesliga. El centrocampista español podría ser el recambio ideal para Tchouaméni y desde el club se le sigue la pista muy de cerca pensando en un posible regreso muy próximo en el tiempo. Ha jugado ocho de los diez partidos de esta temporada, marcando un gol y denotando un poso sobre el césped impropio de un chico de su edad. Este gran arranque de temporada le ha servido para recibir la llamada de la selección española Sub-21.

Uno de sus compañeros en las filas del Castilla fue Jacobo Ramón. El central disputó varios encuentros bajo las órdenes de Carlo Ancelotti y este mercado de fichajes fue traspasado al Como de Cesc Fábregas a cambio de 2,8 millones de euros. El central se ha mostrado contundente y seguro en el corte en cada una de sus acciones, algo que generaba dudas tras sus primeros encuentros como madridista. "Es un poco tímido y por eso creo que no ha mostrado aún todas sus cualidades, que las tiene y muchas. Necesita más tiempo para acostumbrarse, pero creo que Jacobo puede estar en la plantilla del futuro del Real Madrid", confesaba Ancelotti la temporada pasada. La confianza del técnico catalán le ha sentado de maravilla a una de las revelaciones de la Serie A.

En cambio, Rafa Obrador optó por marcharse a la liga portuguesa. El Benfica ingresó 5,7 millones de euros al conjunto blanco y fue clave en la 'operación Carreras', garantizando un sustituto a la altura para el nuevo fichaje del Real Madrid. Su participación en el conjunto lisboeta, ahora bajo las órdenes de José Mourinho, le ha valido para debutar en la selección español Sub-21. Marvel y Lorenzo Aguado llegaron por una cantidad cercana al millón de euros a Leganés y Albacete, respectivamente. Ambos continúan su formación en Segunda División, una categoría en la que la competitividad está a la orden del día.

Gonzalo y Asencio, los últimos en llegar

El ascenso al primer equipo se ha convertido en un asunto realmente complicado. Los casos de Gonzalo y Asencio, últimos futbolistas en protagonizar un ascenso directo desde el filial madridista, se antojan cada vez más difíciles de repetir. El delantero se ganó una plaza en la plantilla de Xabi Alonso por su rendimiento en el Mundial de Clubes. Gonzalo finalizó el torneo como 'pichichi' y una de las grandes sensaciones. Esta participación cambió los planes del club en torno a él, cuando estaba prevista una cesión al Getafe, tal y como adelantó el presidente de la entidad azulona, Ángel Torres. En este inicio de temporada, los minutos llegan a cuentagotas. El estado de forma de Kylian Mbappé le ha cerrado las puertas, pero parece estar por delante de Endrick en la rotación instaurada por el técnico tolosarra.

Raúl Asencio, en cambio, se incorporó a la primera plantilla del Real Madrid hace poco menos de un año. El zaguero español ocupó el lugar de Militao, tras una nueva rotura de ligamento cruzado anterior, y se consagró como titular en varios momentos de la pasada temporada junto a Antonio Rüdiger. Su nivel durante la temporada pasada ha convencido al Real Madrid para mantener su papel en el primer equipo. Ahora, ejerce como cuarto central, pero las bajas de Rüdiger y las rotaciones con Militao le están permitiendo sumar minutos a su contador. En los últimos encuentros, Xabi Alonso también lo ha desplazado al lateral derecho para remplazar a los lesionados Carvajal y Arnold.

Una fórmula para evitar otro 'caso Carreras'

Históricamente, el Real Madrid ha sido un club que no ha tenido reparo en desprenderse de sus canteranos para seguir reforzando las arcas. Paralelamente, se han dado casos de varios futbolistas que, ya formados, regresan al conjunto blanco tras una experiencia lejos del Santiago Bernabéu. El ejemplo perfecto es Dani Carvajal. Un año de consagración en Leverkusen fue necesario para su asentamiento definitivo en el Real Madrid. A él se suman otros futbolistas como Lucas Vázquez, que hizo la 'mili' en el Espanyol o Casemiro, que regresó después de una temporada a los mandos de Lopetegui en el Oporto. En junio de 2013, el Real Madrid recompró a Carvajal por 6,5 millones al Bayer Leverkusen. Por Lucas Vázquez el club blanco abonó un millón de euros al conjunto perico. Morata, traspasado a la Juventus por 22 millones, regresó al Madrid a cambio de 30 millones de euros un año después. En el caso de Fran García, un pago de 5 millones fue suficiente para que el manchego regresara al equipo blanco en 2023. Todos ellos se convirtieron en piezas fundamentales del Real Madrid que ha conquistado Europa durante las últimas temporadas.

El club abonó en estos casos la cantidad pactada en la opción de recompra, una fórmula que viene utilizando de forma habitual el conjunto blanco. Esta práctica se ha convertido en algo inamovible en todas y cada una de las operaciones en las que el club introduce a un canterano. También se aplicó a los movimientos de Jacobo Ramón, Chema Andrés, Obrador... realizados este último verano. Esta fórmula, precisamente, busca generar ingresos por medio de sus canteranos al tiempo que guardan el 50% de los derechos y una opción de recompra, evitando que se den casos como el de Álvaro Carreras. El reciente fichaje del Real Madrid formó parte de La Fábrica antes de poner rumbo al Granada, Manchester United o Benfica. Su buen hacer en el club portugués le sirvió para recalar de nuevo en el Real Madrid, esta vez en el primer equipo, a cambio de 50 millones de euros, que bien pudieron encallar las negociaciones entre ambos conjuntos y privar al futbolista de regresar a la que un día fue su casa.

El jugador Álvaro Carreras durante su presentación oficial como nuevo jugador del Real Madrid. / Daniel Gonzalez / EFE

Bajo este modus operandi trabaja ahora el club liderado por Florentino Pérez, que ha incorporado esta fórmula en los últimos para que la 'operación retorno' sea lo más rentable posible en el plano económico para el conjunto blanco. En los próximos meses se abrirá la posibilidad de recuperar a alguno de estos futbolistas que ya despuntan en sus nuevos entornos y abandonaron La Fábrica en el último mercado estival, a los que se suma el nombre de Nico Paz, actualmente en el Como, considerado como uno de esos talentos generacionales destinados a regresar a la casa blanca.