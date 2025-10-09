Empleo en Madrid: Más de 250 vacantes para atención al cliente

En el actual y competitivo mercado laboral, la búsqueda de empleo puede ser un desafío complejo. Sin embargo, Adecco y otras entidades de carácter solidario, como ACNUR, ofrecen oportunidades valiosas para quienes buscan desarrollar una carrera en el área de atención al cliente. A continuación, se presentan varias ofertas de trabajo que podrían ser de interés para aspirantes a teleoperadores y agentes de atención al cliente, cada una con características únicas y atractivas.

Teleoperador/a ATC

Este puesto ofrecido por Adecco en San Fernando de Henares, Madrid, está dirigido a personas con una fuerte vocación de servicio. Esta posición busca candidatos con ilusión, ganas de aprender y trabajar, asegurando que cada interacción con el cliente tenga un impacto real. Básicamente, la función del teleoperador es asistir a los clientes resolviendo dudas, confirmando gestiones urgentes y orientando en el uso de herramientas digitales. La oferta implica una jornada completa con un sueldo competitivo. Las habilidades requeridas incluyen un buen nivel de comunicación oral y escrita, manejo de herramientas digitales y buena ortografía. Los interesados en crecer dentro de una gran empresa encontrarán en esta posición una excelente oportunidad para explorar y desarrollar sus capacidades de servicio al cliente.

Teleoperador/a Atención al cliente sector bancario

También Adecco busca teleoperadores/as para atención al cliente en una reconocida entidad bancaria en Madrid. La oferta sugiere un contexto estable y una buena oportunidad para quienes buscan desarrollarse en el sector bancario. El trabajo consiste en proporcionar atención al cliente, requiriendo experiencia en Contact Center y una fuerte orientación al cliente. Con una jornada completa y un salario competitivo que varía significativamente según la experiencia y las calificaciones, este puesto promete un buen equilibrio entre desafío profesional y remuneración. La empresa de selección fomenta la igualdad de oportunidades y apoya el talento sin etiquetas, proporcionando un ambiente inclusivo para el desarrollo profesional.

Agente de atención al cliente (m/f/d) - Moda y Lifestyle

GEVEKOM CUSTOMER SERVICES ESPAÑA ofrece un atractivo puesto de agente de atención al cliente para su plataforma internacional de moda online. Este trabajo, completamente remoto, requiere dominio de alemán y de uno de los idiomas nórdicos. La posición no solo ofrece flexibilidad laboral, permitiendo trabajar desde casa, sino también una formación estructurada y beneficios atractivos como descuentos para empleados y acceso a un seguro médico privado. El candidato ideal debe manejar herramientas digitales de manera eficiente y poseer una alta capacidad de empatía y enfoque en el cliente, representando así positivamente la marca.

Teleoperador/a Campaña de Navidad

ACNUR Comité Español busca teleoperadores/as comprometidos y apasionados por apoyar causas humanitarias en su campaña de Navidad. Este rol, con ubicación en el centro de Madrid, permite al candidato realizar un trabajo significativo al invitar a los socios y donantes habituales a colaborar con donativos para emergencias humanitarias. Los empleados trabajarán en un ambiente inspirador con **formación continua**, asegurando una contribución efectiva. Con un horario de tarde que se adapta a la disponibilidad y un contrato fijo discontinuo, esta oferta es perfecta para individuos que desean marcar la diferencia mientras trabajan en un entorno estable y comprometido.

En resumen, estas ofertas presentan oportunidades significativas para aquellos interesados en el ámbito de la atención al cliente. Ya sea brindando soluciones en el sector bancario, apoyando causas globales o asistiendo en plataformas de moda, estos roles ofrecen entornos de trabajo que promueven el crecimiento personal y profesional, con un enfoque en la empatía, la solución de problemas y la colaboración eficaz.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.