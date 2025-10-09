SUCESO EN MADRID
Detenidos en Barajas tres pasajeros de un vuelo de Dubái con 60 kilos de marihuana en sus maletas
La Guardia Civil ha arrestado a tres viajeros que transportaban más de un centenar de paquetes con droga en el equipaje
Agentes de la Guardia Civil han detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a tres pasajeros de un vuelo procedente de Dubái que ocultaban en sus equipajes casi 60 kilogramos de marihuana, distribuidos en más de un centenar de paquetes, según ha informado el cuerpo en un comunicado.
La intervención se inició cuando los agentes solicitaron a un hombre de 37 años que pasara los controles fiscales a su llegada al aeropuerto madrileño. Durante la inspección, los efectivos descubrieron en el interior de su maleta más de 30 paquetes de marihuana, por lo que procedieron a su detención inmediata.
Tras el hallazgo, los agentes ampliaron la inspección y localizaron a otros dos sospechosos, de 29 y 30 años, que viajaban en el mismo vuelo. En sus respectivos equipajes fueron hallados 70 paquetes adicionales con la misma sustancia estupefaciente. Ambos fueron también arrestados.
Los tres detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, mientras la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar el origen y destino final de la droga.
- Última hora en Madrid, en DIRECTO | Se derrumba un edificio en el centro de Madrid y buscan a varios desaparecidos
- ¿Sabías que Madrid tiene un bosque Unesco? Solo 400 personas pueden visitarlo al día
- Laura, Dambéle, Alfa y Jorge, las cuatro vidas que quedaron sepultadas bajo los escombros del edificio derrumbado en el centro de Madrid
- Este es el momento del derrumbe de un edificio de la calle Hileras 4 en Madrid
- La gira de Alejandro Sanz aterriza en Madrid en junio: cuándo y cómo comprar tus entradas
- El edificio derrumbado fue comprado en 2022 por un fondo saudí y se iba a destinar a hotel
- Los bomberos buscan con perros de la Unidad Canina de Rescate a los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en Ópera
- De Carabanchel a Montepríncipe: así es la mansión de Omar Montes tras mudarse de Pan Bendito