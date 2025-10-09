Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO EN MADRID

Detenidos en Barajas tres pasajeros de un vuelo de Dubái con 60 kilos de marihuana en sus maletas

La Guardia Civil ha arrestado a tres viajeros que transportaban más de un centenar de paquetes con droga en el equipaje

Maleta con varios paquetes con marihuana incautada a un viajero en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. / GUARDIA CIVIL

Maleta con varios paquetes con marihuana incautada a un viajero en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. / GUARDIA CIVIL

Javier Niño González

Madrid

Agentes de la Guardia Civil han detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a tres pasajeros de un vuelo procedente de Dubái que ocultaban en sus equipajes casi 60 kilogramos de marihuana, distribuidos en más de un centenar de paquetes, según ha informado el cuerpo en un comunicado.

La intervención se inició cuando los agentes solicitaron a un hombre de 37 años que pasara los controles fiscales a su llegada al aeropuerto madrileño. Durante la inspección, los efectivos descubrieron en el interior de su maleta más de 30 paquetes de marihuana, por lo que procedieron a su detención inmediata.

Tras el hallazgo, los agentes ampliaron la inspección y localizaron a otros dos sospechosos, de 29 y 30 años, que viajaban en el mismo vuelo. En sus respectivos equipajes fueron hallados 70 paquetes adicionales con la misma sustancia estupefaciente. Ambos fueron también arrestados.

Los tres detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, mientras la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar el origen y destino final de la droga.

