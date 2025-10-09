Ni Salamanca ni Aravaca: este barrio de Madrid repite como el más rico de España

Ni el barrio de Salamanca ni Aravaca son los barrios con mayor renta de la Comunidad de Madrid, a diferencia de numerosas creencias populares. Ha sido La Moraleja, en el municipio madrileño de Alcobendas, el que ha repetido por segundo año consecutivo como el barrio más rico de Madrid y de España, según la estadística de IRPF por códigos postales de 2023 de la Agencia Tributaria.

Completan el podio las zonas madrileñas de Ciudalcampo y Fuente del Fresno, ambas situadas en el municipio de San Sebastián de los Reyes, con rentas medias de 121.838 euros y 108.354 euros. Tras estos tres barrios madrileños se sitúa Vallvidrera-Tibidabo y Les Planes, en Barcelona, que baja de la segunda posición de 2022 a la cuarta en 2023, pasando de 108.472 euros a 107.513 euros, un 0,9% menos entre un año y otro. No es hasta el octavo y el noveno puesto donde aparecen Aravaca y Salamanca-Goya, con rentas de 103.933 y 103.712 euros, respectivamente.

¿Cuál es el barrio con menos ingresos de Madrid?

En el extremo opuesto, el barrio más pobre de Madrid, según el IRPF correspondiente a 2023, es Entrevías-Puente de Vallecas, con 22.593 euros anuales. Pavones (25.018), Villaverde-San Cristóbal de los Ángeles (25.748), Palomeras (25.937) o Usera (23.396), se mantienen también por debajo de los 30.000 euros de renta media bruta.

En términos nacionales, es el barrio sevillano de Torreblanca el que repite como el de menor renta del país, con 11.354 euros brutos anuales. Mejora ligeramente frente a 10.514 euros registrados en 2022. Le siguen Nou Alacant (Alicante, 16.868 euros), Cortijos de Marín (Roquetas de Mar, 17.210 euros) y Carrús-Plaza Barcelona (Elche, 17.670 euros).

Una vez más, los datos muestran que la desigualdad económica en la capital se extiende por barrios. La Moraleja, aproximadamente de 950 hectáreas, cuenta con unas 1.050 viviendas unifamiliares independientes y alrededor de 400 viviendas adosadas. Además, solo el 58,55% de las rentas proceden del trabajo, mientras que el resto se reparte entre rentas del capital (17,79%), actividades económicas (10,68%) y ganancias patrimoniales (11,53%). En Torreblanca las rentas del trabajo suponen más del 75,18% del total, con un peso muy reducido de las otras tres variables.