Concierto sorpresa de Viva Suecia hoy en Madrid: cuándo y dónde verlo

El grupo murciano Viva Suecia vuelve a estar de moda. La banda estrena esta semana su nuevo trabajo: Hecho en tiempos de paz. La publicación de este nuevo álbum llega con su actuación en el Movistar Arena -- el próximo día 31 de octubre -- a tiro de piedra, y con otro concierto en su ciudad natal, Murcia, que congregará a más de 20.000 personas. Un momento dulce para un grupo que lleva más de una década en el panorama nacional.

Los nuevos hits de este nuevo disco lleno de guiños al rock argentino, con temas como Dolor y gloria, Sangre junto a Siloé o Melancolía; podrán escucharse en primicia este jueves en el centro de Madrid. La banda dará esta tarde un concierto sorpresa en la capital para presentar su nuevo trabajo aunque, presumiblemente, Viva Suecia no se olvidará tampoco de sus canciones más icónicas.

Viva Suecia actuará en la calle de la Paz

La cita tendrá lugar en el número 11 de la calle de la Paz, justo a la entrada del UMusic Hotel Madrid. Desde las 18 horas de la tarde, durante 45 minutos, el grupo interpretará una serie de canciones para disfrute de todo el que quiera pasarse por este rincón cercano a la Puerta del Sol.

Será la antesala de la firma de discos que los componentes de la banda realizarán en el UMusic Shop, situada en el número 10 de la calle Carretas, este viernes día 10. Allí presentarán también una nueva línea de merchandising que incluye camisetas, sudaderas, tote bags y pañuelos. Asimismo, el nuevo disco estará disponible en vinilo y CD, con el fin de que los fans puedan llevarse un recuerdo único del lanzamiento.

Con motivo de la celebración de la Hispanidad, este mismo jueves, en la Plaza Mayor, El Canijo de Jerez --miembro del grupo Los Delinqüentes -- y Los Estanques actuarán también en un concierto muy esperado por los amantes de la rumba y el pop psicodélico en Madrid.