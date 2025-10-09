MENÚ
Comer en el mismo salón donde lo hacían Lorca, Maruja Mallo o Buñuel cuesta solo 16,50 euros
La Residencia de Estudiantes ofrece un menú del día de gran calidad, así como la oportunidad de comer en el mismo lugar donde también lo hacían las figuras artísticas más grandes de España durante las primeras décadas del siglo XX
La Junta de Ampliación de Estudios fundó la Residencia de Estudiantes en el año 1910, convirtiéndose en el primer centro cultural de España y en un espacio único de intercambio científico y artístico de la Europa de entreguerras. Situado en el barrio de El Viso, en Chamartín, su creación estaba ideada para funcionar como complemento a la formación universitaria, mediante la creación de un ambiente intelectual sin precedentes.
La modernidad, encarnada en el mundo de las artes y las ciencias, invadió sus pasillos y habitaciones durante las primeras décadas de siglo XX, contando con residentes ilustres como Maruja Mallo, Salvador Dalí, Luis Buñuel o Federico García Lorca. También realizaron estancias y visitas, entre otros, Victoria Kent, Miguel de Unamuno, Alfonso Reyes, Manuel de Falla, Juan Ramón Jiménez, María Zambrano José Ortega y Gasset, Pedro Salinas, Blas Cabrera, Gabriela Mistral, Eugenio d'Ors o Rafael Alberti.
En la actualidad, la Residencia de Estudiantes sigue contando con sus servicios originales de alojamiento, dirigidos a investigadores, artistas y creadores que se hospedan allí por algunos días. Ofrece 90 habitaciones, y también cafetería y restaurante, abiertos estos al público general. En sus instalaciones se realizan, además, numerosos actos públicos como mesas redondas, conciertos, lecturas de poemas, encuentros o exposiciones, manteniéndose así como uno de los grandes espacios de debate cultural y científico a nivel nacional.
Menú del día por tan solo 16,50 euros
Una de las mejores formas de conocer de primera mano lo que se siente al entrar a este lugar plagado de historia es comiendo en su restaurante. La Residencia de Estudiantes ofrece un menú de calidad, con primero, segundo, postre y bebida; por tan solo 16,50 euros. Podrás degustarlo, además, exactamente en el mismo comedor donde antaño lo consumían Lorca o Mallo.
Para hospedaje o reserva de mesa se puede llamar al teléfono 91 561 32 00 o enviar un email a la dirección reservas@residencia.csic.es.
- Última hora en Madrid, en DIRECTO | Se derrumba un edificio en el centro de Madrid y buscan a varios desaparecidos
- ¿Sabías que Madrid tiene un bosque Unesco? Solo 400 personas pueden visitarlo al día
- Laura, Dambéle, Alfa y Jorge, las cuatro vidas que quedaron sepultadas bajo los escombros del edificio derrumbado en el centro de Madrid
- Este es el momento del derrumbe de un edificio de la calle Hileras 4 en Madrid
- La gira de Alejandro Sanz aterriza en Madrid en junio: cuándo y cómo comprar tus entradas
- El edificio derrumbado fue comprado en 2022 por un fondo saudí y se iba a destinar a hotel
- Los bomberos buscan con perros de la Unidad Canina de Rescate a los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en Ópera
- De Carabanchel a Montepríncipe: así es la mansión de Omar Montes tras mudarse de Pan Bendito