Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

MENÚ

Comer en el mismo salón donde lo hacían Lorca, Maruja Mallo o Buñuel cuesta solo 16,50 euros

La Residencia de Estudiantes ofrece un menú del día de gran calidad, así como la oportunidad de comer en el mismo lugar donde también lo hacían las figuras artísticas más grandes de España durante las primeras décadas del siglo XX

Imagen de la Residencia de Estudiantes.

Imagen de la Residencia de Estudiantes. / Turismo Madrid

Javier Quintana

Madrid

La Junta de Ampliación de Estudios fundó la Residencia de Estudiantes en el año 1910, convirtiéndose en el primer centro cultural de España y en un espacio único de intercambio científico y artístico de la Europa de entreguerras. Situado en el barrio de El Viso, en Chamartín, su creación estaba ideada para funcionar como complemento a la formación universitaria, mediante la creación de un ambiente intelectual sin precedentes.

La modernidad, encarnada en el mundo de las artes y las ciencias, invadió sus pasillos y habitaciones durante las primeras décadas de siglo XX, contando con residentes ilustres como Maruja Mallo, Salvador Dalí, Luis Buñuel o Federico García Lorca. También realizaron estancias y visitas, entre otros, Victoria Kent, Miguel de Unamuno, Alfonso Reyes, Manuel de Falla, Juan Ramón Jiménez, María Zambrano José Ortega y Gasset, Pedro Salinas, Blas Cabrera, Gabriela Mistral, Eugenio d'Ors o Rafael Alberti.

En la actualidad, la Residencia de Estudiantes sigue contando con sus servicios originales de alojamiento, dirigidos a investigadores, artistas y creadores que se hospedan allí por algunos días. Ofrece 90 habitaciones, y también cafetería y restaurante, abiertos estos al público general. En sus instalaciones se realizan, además, numerosos actos públicos como mesas redondas, conciertos, lecturas de poemas, encuentros o exposiciones, manteniéndose así como uno de los grandes espacios de debate cultural y científico a nivel nacional.

Menú del día por tan solo 16,50 euros

Una de las mejores formas de conocer de primera mano lo que se siente al entrar a este lugar plagado de historia es comiendo en su restaurante. La Residencia de Estudiantes ofrece un menú de calidad, con primero, segundo, postre y bebida; por tan solo 16,50 euros. Podrás degustarlo, además, exactamente en el mismo comedor donde antaño lo consumían Lorca o Mallo.

Noticias relacionadas y más

Para hospedaje o reserva de mesa se puede llamar al teléfono 91 561 32 00 o enviar un email a la dirección reservas@residencia.csic.es.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas