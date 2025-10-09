Comer en el mismo salón donde lo hacían Lorca, Maruja Mallo o Buñuel cuesta solo 16,50 euros

La Junta de Ampliación de Estudios fundó la Residencia de Estudiantes en el año 1910, convirtiéndose en el primer centro cultural de España y en un espacio único de intercambio científico y artístico de la Europa de entreguerras. Situado en el barrio de El Viso, en Chamartín, su creación estaba ideada para funcionar como complemento a la formación universitaria, mediante la creación de un ambiente intelectual sin precedentes.

La modernidad, encarnada en el mundo de las artes y las ciencias, invadió sus pasillos y habitaciones durante las primeras décadas de siglo XX, contando con residentes ilustres como Maruja Mallo, Salvador Dalí, Luis Buñuel o Federico García Lorca. También realizaron estancias y visitas, entre otros, Victoria Kent, Miguel de Unamuno, Alfonso Reyes, Manuel de Falla, Juan Ramón Jiménez, María Zambrano José Ortega y Gasset, Pedro Salinas, Blas Cabrera, Gabriela Mistral, Eugenio d'Ors o Rafael Alberti.

En la actualidad, la Residencia de Estudiantes sigue contando con sus servicios originales de alojamiento, dirigidos a investigadores, artistas y creadores que se hospedan allí por algunos días. Ofrece 90 habitaciones, y también cafetería y restaurante, abiertos estos al público general. En sus instalaciones se realizan, además, numerosos actos públicos como mesas redondas, conciertos, lecturas de poemas, encuentros o exposiciones, manteniéndose así como uno de los grandes espacios de debate cultural y científico a nivel nacional.

Menú del día por tan solo 16,50 euros

Una de las mejores formas de conocer de primera mano lo que se siente al entrar a este lugar plagado de historia es comiendo en su restaurante. La Residencia de Estudiantes ofrece un menú de calidad, con primero, segundo, postre y bebida; por tan solo 16,50 euros. Podrás degustarlo, además, exactamente en el mismo comedor donde antaño lo consumían Lorca o Mallo.

Para hospedaje o reserva de mesa se puede llamar al teléfono 91 561 32 00 o enviar un email a la dirección reservas@residencia.csic.es.