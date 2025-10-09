De los 196.000 euros en La Moraleja a los 22.600 en Entrevías: la renta va por código postal en Madrid

La urbanización residencial de lujo de La Moraleja repitió en 2023 como el código postal de mayor renta de la Comunidad de Madrid. Con una media de 196.429 euros brutos, también es el barrio más rico de España, pese al pequeño retroceso del 0,4% que tuvo con respecto al dato del año anterior. En el otro extremo de la balanza se encuentran distritos postales madrileños como Entrevías-Puente de Vallecas (22.593) o Pryconsa-San Ramón (22.899) en Parla, donde el poder adquisitivo declarado es mucho menor.

La Agencia Tributaria ha publicado este miércoles la estadística de IRPF por códigos postales de 2023, que recoge información de las declaraciones de los barrios de los grandes municipios españoles, es decir, aquellos con más de 200.000 habitantes, más de 100.000 declaraciones presentadas o con una renta bruta agregada de más de 2.200 millones de euros.

Y, una vez más, los datos muestran que la desigualdad económica en la Comunidad de Madrid se entiende por barrios. Destaca sobre todos La Moraleja, una urbanización situada en el norte de Madrid, en Alcobendas, junto a la A-1. Con una extensión aproximada de 950 hectáreas, cuenta con unas 1.050 viviendas unifamiliares independientes y alrededor de 400 viviendas adosadas.

Su origen se remonta a los años 40 del siglo XX

, cuando comenzó a urbanizarse un antiguo bosque de encinas que había pertenecido a los bienes de la Corona de España. Desde entonces, se ha consolidado como el arquetipo español de urbanización residencial exclusiva y, desde hace ya años, como la más rica de España. Sus residentes cuentan con una renta media más de nueve veces mayor que la que tienen los de Pryconsa-San Ramón, en Parla.

Barrios de Madrid capital

Dentro de la ciudad de Madrid también existen bastantes diferencias entre los distritos postales. En algunos la renta media supera los 100.000 euros, como en Aravaca (103.933 euros) y Salamanca-Goya (103.712 euros). Nueva España y Castellana también superan los 90.000 euros de renta media.

Por el contrario, en Entrevías-Puente de Vallecas la renta media bruta cae de forma estrepitosa, hasta los 22.593. Pavones (25.018), Villaverde-San Cristóbal de los Ángeles (25.748), Palomeras (25.937), Usera (23.396), Carabanchel-Abrantes (26.281), Fermín-Orcasitas (27.157), Cuatrovientos (28.778), Opañel-Comillas-San Isidro (29.194) y Aluche-Vista Alegre (29.342) se mantienen también por debajo de los 30.000 euros de renta media bruta.

Diferencias entre municipios

En todo Madrid, la renta media es de 43.646. La más alta entre los municipios madrileños está en Pozuelo de Alarcón, con una media de 88.011 euros.

Le siguen Boadilla del Monte (70.869), Alcobendas (60.576), Majadahonda (60.171), San Sebastián de los Reyes (43.196), Getafe (33.001), Alcalá de Henares (32.213), Torrejón de Ardoz (30.205), Leganés (29.802), Móstoles (28.703), Fuenlabrada (27.013) y Parla (25.948). Entre unos y otros puede haber más de 60.000 euros de diferencia.