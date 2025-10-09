Ayuso critica la "cara dura" del PSOE y les acusa de "poner en circulación las chistorras": "Ha faltado que hablen del veganismo"

Considera Díaz Ayuso que esta semana solo ha faltado que el PSOE hable "del veganismo" porque se han puesto en circulación "las chistorras", haciendo alusión al lenguaje utilizado en el 'caso Koldo'. A ello, ha añadido que la portavoz del PSOE en la Asamblea,

Isabel Díaz Ayuso sigue su enfrentamiento con el Gobierno nacional. La presidenta madrileña ha aprovechado el Pleno de la Asamblea para criticar la "cara dura" de la izquierda e ironizar con el último informe de la UCO, que muestra fotos del dinero en efectivo entregado al exministro Ábalos. "Ha faltado que hablen del veganismo", ha señalado Ayuso, que ha acusado al PSOE de "poner en circulación las chistorras".

La polémica por el último decreto de universidades, que endurece los requisitos para la aprobación de nuevos centros, también se ha colado en la Asamblea. Ayuso ha apuntado la incoerencia de atacar las universidades y dedicarse a hacer "cátedras fantasma". "Hablan de la pública cuando la Complutense, perjudicada, tiene que hacer sentar a la mujer de su jefe (Begoña Gómez)", ha afirmado la presidenta madrileña, después de que la Universidad Complutense de Madrid se haya personado como perjudicada en el 'caso Begoña Gómez' al considerar que la actuación de la esposa del presidente del Gobierno y exdirectora de su cátedra de Transformación Social Competitiva pudo haberle "causado un perjuicio económico".

Ayuso también ha censurado al Ejecutivo por cargar contra las eléctricas o las nucleares mientras se avisa de la posibilidad de que haya otro apagón, algo que ha relacionado con las "chapuzas Sánchez". Y ha reiterado su crítica con respecto al feminismo y la prostitución, pidiendo que no le den lecciones. "¿Qué dicen ustedes? ¿Que van a acabar con la prostitución? Hombre, cuando todos sabemos lo que ha supuesto para ustedes la prostitución a todos los niveles", ha afirmado.

A Mar Espinar, la portavoz socialista, la ha tachado de ser "la Patxi López" de la Cámara regional al justificar los presuntos "pagos en metálico" de su partido. "Llevan una semana sobre-saliente", ha incidido en su ironía.

Por su parte, la portavoz socialista ha asegurado que Ayuso representa "todo lo que no funciona" en Madrid. "Usted es ese vagón de metro que basta las trancas sin climatizar, es ese millón de personas que está lista de espera y usted es de esos protocolos que sentenciaron a 7.291 personas", ha lanzado. Por ello, le ha pedido que elija por una vez "dignidad en vez de codicia", además de afirmar que la presidenta representa "la ley de la selva en materia de vivienda y el estrangulamiento de las universidades públicas".