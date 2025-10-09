Ayuso cierra la puerta a elaborar un registro de objetores al aborto: "No voy a hacer una lista negra de médicos nunca"

La polémica sobre la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores a practicar abortos ha emergido hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Tras la carta enviada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a tres comunidades autónomas, la de Madrid entre ellas, instando a la creación de este registro en tres meses, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cerrado la puerta a su elaboración. "No voy a hacer la lista negra de médicos nunca. Nunca", ha enfatizado en respuesta a una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

Ayuso ha citado la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Convenio Europeo de Derechos Humanos, para mostrar su rechazo a una medida que, entiende, obliga a los profesionales a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Incluso se ha referido al Corán en su intervención, momento en que ha aprovechado para interpelar a Bergerot. Pregunte "a sus amigos de Hamás", le ha dicho, qué opinan del aborto, de la homosexualidad o de la transexualidad.

La presidenta madrileña ha insistido en que en la Comunidad de Madrid no se va a "señalar a nadie" por abortar "pero tampoco a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo". Y ha lamentado el número de interrupciones voluntarias del embarazo que se practican en el país. "Cada año se aborta en España a 106.000 personas", ha señalado. En diez años, ha dicho, el número asciende a un millón, lo que ha considerado "un fracaso como sociedad" que en la mayoría de los casos, ha afirmado, se podrían evitar.

"Váyanse a otro lado a abortar"

"¿Le parecen poco?", ha preguntado a la portavoz de Más Madrid, "¿los multiplicamos?, ¿quieren más?". "No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo", ha insistido. "¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar", ha terminado diciendo, antes de insistir en que la izquierda y la oposición madrileña viven "de todas las guerras". "Viven de los bilduetarras, viven de los narcoestados y ahora viven de nuevo del aborto".

Previamente, tanto Bergerot como la portavoz socialista, Mar Espinar, habían exigido a Ayuso a cumplir con la ley. La elaboración de un registro de objetores se recoge en la Ley 2/2010, reformada en 2023. En su turno Bergerot, ha alertado de "ultras que se creen estrellas de rock" y dicen a las mujeres "cómo podemos vivir", ha advertido contra el riesgo de convertir el aborto en un privilegio y recordado el tiempo en que algunas mujeres viajaban a Londres para que se les practicaran interrupciones voluntarias del embarazo.

La portavoz de Más Madrid ha cerrado su intervención dando dos consejos a Ayuso calcados de los que ya señaló la ministra de Sanidad y dirigente de la formación regionalista, Mónica García, hace dos días. "Cumpla la ley", le ha dicho, "abortos seguros en la pública. Y el segundo: con el derecho al aborto no se atreva: el último fue Alberto Ruiz-Gallardón y el movimiento feminista le hizo hacer las maletas".

La segunda flotilla a Gaza y la detención de la diputada de Más Madrid Jimena González, a bordo de uno de los barcos que iban rumbo a Gaza ha sido otro de los asuntos que se ha vuelto a colar en el Pleno de esta semana de la cámara de Vallecas. "Muestren respeto por una diputada que les ha dado una lección de valentía a todos ustedes, que han estado insultándola desde la comodidad de sus escaños", ha increpado la portavoz de su grupo.