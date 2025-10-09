¿Cuánto costará el alumbrado de Navidad en Madrid en 2025?

El Ayuntamiento de Madrid destinará más de 6,1 millones de euros a la instalación, mantenimiento y desmontaje del alumbrado navideño de este año, que se encenderá a finales de noviembre y permanecerá activo hasta el Día de Reyes.

Según explicó la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras la Junta de Gobierno, el contrato aprobado asciende a cinco millones de euros, aunque la inversión total prevista superará los seis millones con las actuaciones complementarias incluidas.

13 millones de luces LED en 240 emplazamientos

El alumbrado navideño llegará a 240 puntos de la ciudad repartidos por los 21 distritos e incluirá 13 millones de bombillas LED, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental.

Como en años anteriores, el consumo eléctrico correrá a cargo de la empresa adjudicataria, según detalló el Consistorio.

La decoración navideña contará con 126 cerezos iluminados y 7.134 cadenetas, que suman 157 kilómetros de longitud, el equivalente a la distancia entre Madrid y Toledo ida y vuelta.

Además, se instalarán 13 grandes abetos luminosos y diversos motivos tradicionales adaptados a tonalidades más cálidas, para generar una atmósfera “más cercana y envolvente”.

Diseños escolares y creaciones de moda española

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento incorporará diseños creados por niños de primero y segundo de Primaria, ganadores del concurso escolar de dibujo navideño. Sus propuestas ya están siendo transformadas en figuras luminosas que se exhibirán en distintos puntos de la capital.

A estas iniciativas se sumarán nuevas propuestas artísticas fruto del convenio con la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), que reúne a diseñadores y especialistas de reconocido prestigio.