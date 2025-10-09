FIESTAS
¿Cuánto costará el alumbrado de Navidad en Madrid en 2025?
El alumbrado navideño llegará a 240 puntos de la ciudad repartidos por los 21 distritos e incluirá 13 millones de bombillas LED
El Ayuntamiento de Madrid destinará más de 6,1 millones de euros a la instalación, mantenimiento y desmontaje del alumbrado navideño de este año, que se encenderá a finales de noviembre y permanecerá activo hasta el Día de Reyes.
Según explicó la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras la Junta de Gobierno, el contrato aprobado asciende a cinco millones de euros, aunque la inversión total prevista superará los seis millones con las actuaciones complementarias incluidas.
13 millones de luces LED en 240 emplazamientos
El alumbrado navideño llegará a 240 puntos de la ciudad repartidos por los 21 distritos e incluirá 13 millones de bombillas LED, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental.
Como en años anteriores, el consumo eléctrico correrá a cargo de la empresa adjudicataria, según detalló el Consistorio.
La decoración navideña contará con 126 cerezos iluminados y 7.134 cadenetas, que suman 157 kilómetros de longitud, el equivalente a la distancia entre Madrid y Toledo ida y vuelta.
Además, se instalarán 13 grandes abetos luminosos y diversos motivos tradicionales adaptados a tonalidades más cálidas, para generar una atmósfera “más cercana y envolvente”.
Diseños escolares y creaciones de moda española
Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento incorporará diseños creados por niños de primero y segundo de Primaria, ganadores del concurso escolar de dibujo navideño. Sus propuestas ya están siendo transformadas en figuras luminosas que se exhibirán en distintos puntos de la capital.
A estas iniciativas se sumarán nuevas propuestas artísticas fruto del convenio con la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), que reúne a diseñadores y especialistas de reconocido prestigio.
- Última hora en Madrid, en DIRECTO | Se derrumba un edificio en el centro de Madrid y buscan a varios desaparecidos
- ¿Sabías que Madrid tiene un bosque Unesco? Solo 400 personas pueden visitarlo al día
- Laura, Dambéle, Alfa y Jorge, las cuatro vidas que quedaron sepultadas bajo los escombros del edificio derrumbado en el centro de Madrid
- Este es el momento del derrumbe de un edificio de la calle Hileras 4 en Madrid
- La gira de Alejandro Sanz aterriza en Madrid en junio: cuándo y cómo comprar tus entradas
- El edificio derrumbado fue comprado en 2022 por un fondo saudí y se iba a destinar a hotel
- Los bomberos buscan con perros de la Unidad Canina de Rescate a los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en Ópera
- De Carabanchel a Montepríncipe: así es la mansión de Omar Montes tras mudarse de Pan Bendito