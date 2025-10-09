El Ayuntamiento concluye sus tareas en Hileras y la empresa asume los trabajos del derrumbe

El Ayuntamiento de Madrid ya ha concluido sus tareas en el derrumbe del edificio de la calle Hileras, 4, donde perdieron la vida cuatro personas.

"Hace solo unos minutos que el delegado de Urbanismo nos ha trasladado que es la empresa la que se ha hecho cargo de los trabajos que se están ejecutando por parte de los técnicos de edificación", ha expresado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves.

En Cibeles, la portavoz municipal ha matizado que seguirán trabajando con ellos en materias de coordinación, "pero ya corresponden a la empresa los trabajos que se van a realizar a partir de hoy". "Es el desarrollo normal de un siniestro de este tipo: primero entran los servicios de emergencias para hacer la primera atención y actuación, que corre a cargo de los bomberos para garantizar la estabilidad de las zonas que necesitan para trabajar", ha explicado.

"A partir de ahí -ha proseguido- son los técnicos de edificación los que hacen las siguientes actuaciones de urgencia". Después, el turno le llega a la propiedad.

PSOE pide mejores condiciones para bomberos

Ante los periodistas, Sanz ha puesto en valor lo que han hecho "todos los servicios de emergencia de la ciudad de Madrid" y también a los técnicos, que "en un tiempo brevísimo" han atendido "una situación de colapso de un edificio de esas dimensiones".

Por su parte, el concejal del PSOE y responsable de Seguridad y Emergencias, Enrique Rico, ha reclamado este jueves que "el reconocimiento a la labor de los bomberos" en este derrumbe "vaya acompañado de hechos, garantizando condiciones laborales dignas y adecuadas".

Rico, que ha criticado al Gobierno municipal por no alcanzar el compromiso de llegar a 1.700 bomberos en julio de 2025, ha denunciado la elevada carga de trabajo actual, con "más de 19.500 guardias y 575.000 horas extraordinarias al año". Lo ha hecho desde el parque de Bomberos número 5 de Usera.

Preguntada por esto, Sanz ha asegurado que "Rico miente a los madrileños". "Él sabe que los Acuerdos de la Villa [en los que se recoge el aumento de estos profesionales] estaban ligados a que se eximiera de esos servicios de la tasa de reposición. Eso no ocurrió hasta varios años después en el caso de los bomberos", ha expuesto.

Asegura que, una vez el Gobierno de España ha quitado ese tope en el número de bomberos, el Ayuntamiento de Madrid ha "convocado probablemente las oposiciones más continuas y numerosas en muchos años". Ahora mismo, hay en marcha oposiciones para incorporar hasta 400 bomberos, y hay unos 127 que acabarán durante la primavera su formación.