El Ayuntamiento aprueba la entidad que coordinará los cuatro ámbitos de Madrid Nuevo Norte

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el proyecto de estatutos para la creación de la Entidad Urbanística Colaboradora de Coordinación de los cuatro ámbitos de Madrid Nuevo Norte, la gran operación urbanística del norte de la capital.

Según explicó la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras la Junta de Gobierno, esta entidad está promovida por las comisiones gestoras de los ámbitos de Malmea-San Roque-Tres Olivos y del Centro de Negocios de Chamartín, así como por Crea Madrid Nuevo Norte, propietaria de más del 50 % del ámbito de Las Tablas Oeste. También participan ADIF y ADIF-Alta Velocidad, titulares de más de la mitad de la superficie de la Estación de Chamartín.

Coordinación de infraestructuras y redes comunes

El objetivo de esta entidad será gestionar y ejecutar de forma coordinada las redes públicas e infraestructuras comunes de los cuatro ámbitos de actuación, así como aquellas compartidas entre algunos de ellos. Todo ello, conforme a lo establecido en la Modificación del Plan General (MPG) que regula la operación.

Además, asumirá la coordinación de infraestructuras que, sin estar directamente vinculadas a las redes comunes, resulten necesarias para la urbanización integral de Madrid Nuevo Norte, uno de los proyectos urbanísticos más relevantes en España.

Los estatutos de esta entidad regulan su denominación, naturaleza, ámbito, régimen jurídico y fines, y se someterán a información pública durante 20 días tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Una operación de transformación urbana

La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, conocida como Prolongación de la Castellana, fue aprobada por el Pleno municipal el 29 de mayo de 2020 y ratificada definitivamente por la Comunidad de Madrid el 22 de julio del mismo año.

Madrid Nuevo Norte abarca 5,6 kilómetros de norte a sur y más de 3,3 millones de metros cuadrados de superficie, de los que 400.000 metros se destinarán a zonas verdes. El parque central ocupará 13 hectáreas.

De sus cuatro zonas, tres ya están en marcha: Malmea-San Roque-Tres Olivos, Las Tablas Oeste y Estación de Chamartín.