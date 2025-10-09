Archivada la querella de Nacho Cano contra la jueza que le investigó por los becarios del musical 'Malinche'

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha archivado la querella presentada por el músico Nacho Cano contra la magistrada Inmaculada Iglesias, que le investigó por presuntos delitos contra los derechos de los extranjeros y de los trabajadores. La Audiencia Provincial de Madrid ya había cerrado esa causa al no apreciar indicios de delito.

El TSJM ha rechazado la denuncia del artista, que atribuía a la jueza un supuesto delito de prevaricación, al entender que no es competente para tramitarla porque Iglesias se jubiló el pasado mes de agosto y, por tanto, ha perdido su condición de aforada, según consta en un auto al que tuvo acceso EFE.

El tribunal no entra en el fondo de la querella, en la que Cano acusaba a la magistrada de haber actuado de forma “arbitraria y subjetiva” durante la instrucción y de no haber respetado sus derechos como investigado. El auto cita jurisprudencia del Tribunal Supremo y aclara que el músico puede presentar la denuncia ante el órgano judicial correspondiente. Contra esta resolución cabe recurso de súplica.

Rechazo previo en 2024

No es la primera vez que la justicia desestima una denuncia del exintegrante de Mecano contra la jueza. En diciembre de 2024, el TSJM ya rechazó otra querella del músico por supuestas irregularidades en la instrucción, al concluir que no se apreciaban los delitos denunciados ni se cumplían los requisitos legales.

Nacho Cano anunció esta nueva querella después de que, en abril de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid archivara su investigación sobre las condiciones laborales de los jóvenes mexicanos que participaron como becarios en el musical Malinche, tras una denuncia de una de las participantes.

Los representantes del artista consideraban que no existían indicios suficientes para abrir la instrucción y acusaban a la magistrada de haber acordado diligencias “innecesarias e impertinentes” con el fin de prolongar la investigación y mantener imputado a Cano, quien —según sus abogados— habría sufrido la “pena de banquillo”.

Al cerrar la causa, la Audiencia Provincial subrayó la “falta de indicios racionales” de que Cano o los demás investigados hubiesen cometido delitos contra los derechos de los trabajadores, y descartó que existiera intención de introducir irregularmente en España a los jóvenes mexicanos que participaron en el espectáculo.