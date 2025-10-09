Inma Sanz alerta sobre el riesgo de un nuevo apagón como el de abril

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha advertido de que "probablemente" estemos "más cerca" de lo que se cree de que ocurra un nuevo apagón como el vivido el pasado 28 de abril.

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas tras la Junta de Gobierno celebrada este jueves, justo un día después de que Red Eléctrica exhortara a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a aprobar varias modificaciones para reforzar el sistema y "seguir mejorando la robustez del sistema eléctrico".

"Lo sorprendente es que se reconoce que estamos en una situación de riesgo, pero nadie asume ningún tipo de responsabilidad, y no es por algo que pueda ocurrir o que estemos hablando de imponderables, sino de algo que ya ha ocurrido y que, cuando ellos dicen que puede volver a ocurrir, es porque lamentablemente estamos más cerca de lo que creemos", ha señalado.

Red Eléctrica emitió un comunicado en el que señalaban que "las variaciones rápidas de tensión registradas" en las dos últimas semanas "potencialmente pueden desencadenar tanto desconexiones de demanda como de generación" que pueden provocar otro apagón. Con todo, matizó que en los últimos días "no ha existido riesgo" en el suministro eléctrico,.

Vidas en riesgo

Volviendo a lo ocurrido en abril, Sanz ha criticado que todavía no se sabe "exactamente" qué ocurrió en ese apagón, cuando ha sido un "hecho gravísimo". "Pasan tantas cosas en nuestro país que se nos van olvidando algunas, pero hubo vidas en riesgo, fue un hecho extremadamente grave y ni siquiera se han tomado las medidas adecuadas para que esa situación no se vuelva a producir", ha señalado.

Por si acaso, el Ayuntamiento está trabajando para "fortalecerse" y mejorar su comunicación interna y las conexiones entre todos los órganos directivos y con la Comunidad de Madrid. Pero, ha matizado, lo primero y más importante es "depurar" esas responsabilidades y "exigir" que el apagón eléctrico no se vuelva a producir.