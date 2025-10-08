Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelve Tapapiés: tapa y botellín por menos de 4 euros en el centro de Madrid durante 10 días

Entre la variedad de tapas habrá opciones carnívoras, vegetarianas, veganas y sin gluten para que cualquier persona pueda sumarse a Tapapiés

Las personas celiacas podrán disfrutar de tapa y un tercio Cruz Campo Especial Sin Gluten por 4 euros

Victoria Saulyak

Madrid

Vuelve Tapapiés, una de las rutas más icónicas de la capital para probar diferentes tapas, disfrutar de cientos de actuaciones y actividades al aire libre. Del 16 al 24 de octubre el barrio de Lavapiés se llenará de gente gracias a los conciertos, batucadas, pasacalles y animaciones infantiles gratuitas.

Además, esta XV edición regresa con más de un centenar de bares y restaurantes tanto a pie de calle como en los mercados de San Fernando y Antón Martín. En esta cita, la gastronomía se une al ocio durante diez días en los que varios bares ofrecerán una tapa exclusiva con botellín o caña El Águila por solo 3,50 euros.

Por si fuera poco, las personas celiacas, por 4 euros, podrán disfrutar de tapa y un tercio Cruz Campo Especial Sin Gluten. Entre la variedad de tapas habrá opciones carnívoras, vegetarianas, veganas y sin gluten para que cualquier persona pueda sumarse a Tapapiés.

Conciertos y actividades gratis

En el caso de los conciertos gratis, estos tendrán lugar en horario de mediodía, tarde y noche en las plazas Ana Diosdado (Centro Dramático Nacional), Arturo Barea, Cascorro y Nelson Mandela. Tendrán representación géneros como el folk, el jazz, el blues, el tango y los boleros de la mano de grupos como Bossa Pra Vocé, The Lighthouse Keeper, Borogodó, Canallita Speed, Jorge Martinec o Ricos y famosos.

Por otro lado, la plaza de Lavapiés se convertirá en el epicentro de la programación familiar de Tapapiés 2025 los días 18 y 19 de octubre. Las actividades están programadas en horario de 12:30 a 13:30 horas, con propuestas que girarán en torno a magia, cuentacuentos e incluso música rock'n roll en inglés para los más pequeños.

Ayuso da un cargo en su Gobierno al embajador cesado por Albares tras reunirse con ella

La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Tribunal Supremo el decreto de universidades del Gobierno: "Es pura arbitrariedad"

Vuelve Tapapiés: tapa y botellín por menos de 4 euros en el centro de Madrid durante 10 días

Ya disponible el calendario laboral de Madrid para 2026: hasta ocho puentes para descansar

Las mejores ofertas del Amazon Prime Day (8 de octubre): desde un 15 % hasta un 85 % de descuento

El Gobierno de Ayuso mantiene el pulso sobre el registro de objetores al aborto: "En Madrid no se va a perseguir ni señalar a nadie"

