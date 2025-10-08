GASTRONOMÍA
Vuelve Tapapiés: tapa y botellín por menos de 4 euros en el centro de Madrid durante 10 días
Entre la variedad de tapas habrá opciones carnívoras, vegetarianas, veganas y sin gluten para que cualquier persona pueda sumarse a Tapapiés
Victoria Saulyak
Vuelve Tapapiés, una de las rutas más icónicas de la capital para probar diferentes tapas, disfrutar de cientos de actuaciones y actividades al aire libre. Del 16 al 24 de octubre el barrio de Lavapiés se llenará de gente gracias a los conciertos, batucadas, pasacalles y animaciones infantiles gratuitas.
Además, esta XV edición regresa con más de un centenar de bares y restaurantes tanto a pie de calle como en los mercados de San Fernando y Antón Martín. En esta cita, la gastronomía se une al ocio durante diez días en los que varios bares ofrecerán una tapa exclusiva con botellín o caña El Águila por solo 3,50 euros.
Por si fuera poco, las personas celiacas, por 4 euros, podrán disfrutar de tapa y un tercio Cruz Campo Especial Sin Gluten. Entre la variedad de tapas habrá opciones carnívoras, vegetarianas, veganas y sin gluten para que cualquier persona pueda sumarse a Tapapiés.
Conciertos y actividades gratis
En el caso de los conciertos gratis, estos tendrán lugar en horario de mediodía, tarde y noche en las plazas Ana Diosdado (Centro Dramático Nacional), Arturo Barea, Cascorro y Nelson Mandela. Tendrán representación géneros como el folk, el jazz, el blues, el tango y los boleros de la mano de grupos como Bossa Pra Vocé, The Lighthouse Keeper, Borogodó, Canallita Speed, Jorge Martinec o Ricos y famosos.
Por otro lado, la plaza de Lavapiés se convertirá en el epicentro de la programación familiar de Tapapiés 2025 los días 18 y 19 de octubre. Las actividades están programadas en horario de 12:30 a 13:30 horas, con propuestas que girarán en torno a magia, cuentacuentos e incluso música rock'n roll en inglés para los más pequeños.
- Última hora en Madrid, en DIRECTO | Se derrumba un edificio en el centro de Madrid y buscan a varios desaparecidos
- Este es el momento del derrumbe de un edificio de la calle Hileras 4 en Madrid
- Se derrumba un edificio en obras en el centro de Madrid: se busca a tres hombres y una mujer desaparecidos
- El teatro que Andrea ha levantado en un bingo del Brooklyn madrileño: 'Las cosas hay que hacerlas sin pensarlas tanto
- ¿Sabías que Madrid tiene un bosque Unesco? Solo 400 personas pueden visitarlo al día
- ¿Por qué se ha derrumbado el edificio de la calle Hileras (Ópera) en Madrid?
- La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
- ¿Dónde está la calle Hileras 4 (Ópera), el lugar en el que se ha derrumbado el edificio del centro de Madrid?