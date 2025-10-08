Vuelve Tapapiés: tapa y botellín por menos de 4 euros en el centro de Madrid durante 10 días

Vuelve Tapapiés, una de las rutas más icónicas de la capital para probar diferentes tapas, disfrutar de cientos de actuaciones y actividades al aire libre. Del 16 al 24 de octubre el barrio de Lavapiés se llenará de gente gracias a los conciertos, batucadas, pasacalles y animaciones infantiles gratuitas.

Además, esta XV edición regresa con más de un centenar de bares y restaurantes tanto a pie de calle como en los mercados de San Fernando y Antón Martín. En esta cita, la gastronomía se une al ocio durante diez días en los que varios bares ofrecerán una tapa exclusiva con botellín o caña El Águila por solo 3,50 euros.

Por si fuera poco, las personas celiacas, por 4 euros, podrán disfrutar de tapa y un tercio Cruz Campo Especial Sin Gluten. Entre la variedad de tapas habrá opciones carnívoras, vegetarianas, veganas y sin gluten para que cualquier persona pueda sumarse a Tapapiés.

Conciertos y actividades gratis

En el caso de los conciertos gratis, estos tendrán lugar en horario de mediodía, tarde y noche en las plazas Ana Diosdado (Centro Dramático Nacional), Arturo Barea, Cascorro y Nelson Mandela. Tendrán representación géneros como el folk, el jazz, el blues, el tango y los boleros de la mano de grupos como Bossa Pra Vocé, The Lighthouse Keeper, Borogodó, Canallita Speed, Jorge Martinec o Ricos y famosos.

Por otro lado, la plaza de Lavapiés se convertirá en el epicentro de la programación familiar de Tapapiés 2025 los días 18 y 19 de octubre. Las actividades están programadas en horario de 12:30 a 13:30 horas, con propuestas que girarán en torno a magia, cuentacuentos e incluso música rock'n roll en inglés para los más pequeños.