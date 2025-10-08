LIBROS
La voz poética de Honduras se escucha en Madrid: una antología corona a 22 autores sin corsés literarios
Juan Carlos Abril edita 'Oriunda de la ausencia', un volumen que reúne a poetas de las tres últimas generaciones del país centroamericano
Tulio Galeas, José González, Segisfredo Infante, José Antonio Funes, Leonel Alvarado, Melissa Merlo… La poesía hondureña contemporánea ha encontado un espacio donde ser escuchada en Madrid. La sede de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) acogió este domingo la presentación de Oriunda de la ausencia. Antología de poesía hondureña, un volumen editado por Polibea que reúne a 22 poetas de las tres últimas generaciones del país centroamericano.
“Esta edición es un testimonio de la vitalidad poética de Honduras en el siglo XXI. Aquí convergen voces diversas, poetas consagrados y otros más jóvenes que han publicado con acierto sus primeros libros. Esta obra son las paredes que oyen a un país que urge ser escuchado. Una nación que, a pesar de haber sido declarada la más violenta de la tierra, en la ruta de la migración y el narcotráfico, es también un país posible y un país poesible, haciendo un guiño y referencia al movimiento de ruptura al que pertenecieron algunos de los nombres aquí incluidos”, destacó Juan Carlos Abril, editor de la antología.
El acto, organizado por la Embajada de Honduras en España, se enmarcó en la celebración del vigésimo aniversario de la SEGIB. Durante la presentación, los participantes subrayaron la importancia de iniciativas como esta para proyectar una imagen más completa de Honduras, más allá de los estereotipos que suelen asociarse al país. Abril, profesor en el departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad de Granada, destacó el carácter único de este proyecto en el panorama editorial español, donde la poesía centroamericana tiene escasa presencia.
Un puente literario
La selección, realizada por Frances Simán, reúne a poetas de diferentes trayectorias, entre los que se encuentran Rebeca Becerra, Denise Vargas, Heber Sorto, Kris Vallejo, Fabricio Estrada, Yolany Martínez, Salvador Madrid, Néstor Ulloa, Rolando Kattan, Dennis Ávila, Perla Rivera, Mayra Oyuela, Carlos Ordóñez, Martín Cálix, Iveth Vega y Felipe Rodríguez. Verónica Aranda subrayó al respecto que el volumen presenta "una rica confluencia de registros poéticos diferentes, sin adscripción ni militancia en ninguna escuela literaria, ni sujeta a rígidos corsés literarios", lo que refleja la diversidad y libertad creativa de la poesía hondureña actual.
La presentación concluyó con la lectura de distintos poemas y un coloquio en el que se abordaron las dificultades estructurales que enfrenta la difusión de la poesía latinoamericana, especialmente la procedente de Centroamérica. Oriunda de la ausencia se convierte así en un puente literario entre Honduras y España, así como en una ventana para que el público español descubra la riqueza de una tradición poética que había permanecido inédita en nuestro mercado.
'Oriunda de la ausencia'
Edición de Juan Carlos Abril
Polibea
202 páginas | 17,10 euros
