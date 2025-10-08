El tiempo en Madrid camina este miércoles hacia un cambio: ¿Lloverá el 12 de octubre?

Madrid ultima los preparativos para el 12 de octubre. Este domingo, Día de la Hispanidad, la capital se vestirá de gala para celebrar uno de los días más especiales del año. La Fiesta Nacional tendrá, una vez más, el desfile de las Fuerzas Armadas en el Paseo de la Castellana como principal foco de atracción. Miles de personas esperan ansiosas una de las jornadas más patrióticas para el país. Para que todo salga a pedir de boca, el Ejército ya ultima los preparativos y practica estos días las marchas y vuelos previstos para la mañana del domingo.

Ante tanta ilusión, el tiempo es a día de hoy el mayor temor de los vecinos de Madrid. Si bien los últimos días -- donde el sol ha relucido y las temperaturas han rozado los treinta grados -- podrían augurar buen clima de cara a la fecha señalada, lo cierto es que la capital podría advertir un cambio inminente en sus cielos y termómetros. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisa: el desfile militar podría complicarse.

Se avecinan cielos nublados y descenso térmico en Madrid

Este miércoles, las temperaturas máximas en Madrid volverán a alcanzar los veintinueve grados centígrados. Unos valores más típicos del verano que se han asentado en la capital, pero que podrían tener los días contados. Y es que, a partir de este jueves, dará comienzo en la ciudad un descenso térmico que hará caer el mercurio hasta los veinticuatro grados de máxima, un tiempo mucho más otoñal. El cielo, además, vendrá cargado de nubes los próximos días, en lo que podría considerarse un anticipo de lo que se viene encima de cara al domingo.

Según el pronóstico de la AEMET, el Día de la Hispanidad estará marcado por las nubes y, con una probabilidad del 65%, de lluvias. Toca esperar a la evolución de las predicciones en las próximas horas pero, en este momento, lo esperado es que el desfile militar esté pasado por agua.