Ryanair aumentará los asientos en Barajas tras recortar otros 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales

Ryanair vuelve a sacar la tijera en España con un nuevo recorte de asientos por el aumento de las tarifas aeroportuarias de Aena. La aerolínea irlandesa ha anunciado que recortará 1,2 millones de plazas más para la temporada de verano de 2026 en los aeropuertos regionales, lo que supone una reducción del 10% sobre su programación estival. Esta decisión se suma a los 2 millones de asientos eliminados este año en el mercado español: un millón anunciado para su operativa invernal y las 800.000 plazas de este verano.

Pese a los recortes, la compañía no reducirá su oferta total en España, sino que traslada parte de su capacidad de los pequeños aeródromos a los más grandes. El consejero delegado de la compañía, Michael O’Leary, ha avanzado que incrementará en 600.000 las plazas disponibles en el Aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, así como en Barcelona, Málaga y Palma

El resto de la capacidad retirada se redirigirá a aeropuertos europeos de menor coste, ubicados en Italia, Marruecos, Croacia, Suecia y Hungría.

Cinco aeropuertos regionales menos en un año

En poco más de un año, la compañía ha dicho adiós a cinco aeropuertos regionales. Ryanair dejó de volar a Valladolid y Jerez este verano y en la temporada de invierno hará lo propio en Vigo y Tenerife, aeropuertos a los que ahora se suma Asturias, donde la compañía suprimirá todos sus vuelos con origen o destino a este aeropuerto. "El sistema de tarifas de Aena no funciona, pagamos tarifas similares en Madrid y Barcelona que en aeropuertos vacíos", ha denunciado el dirigente irlandés.

Una vez más, la aerolínea low cost señala directamente al Gobierno a quien acusa de "lavarse las manos" como principal accionista de Aena. "Hemos enviado varias propuestas al Gobierno, pero a (Pedro) Sánchez le da igual, se lava las manos, mientras Aena sigue invirtiendo en Latinoamérica y ganado dinero", ha añadido O'Leary.