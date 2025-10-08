El Mutua Madrid Open cambia de propietario a una nueva empresa en la que ha invertido Doncic

MARI, una nueva empresa internacional de eventos y experiencias fundada por el empresario estadounidense Ariel Emanuel, ha completado la adquisición, entre otros, del Mutua Madrid Open de tenis, según confirmó el torneo que se celebra en la Caja Mágica y de categoría Masters 1000 y WTA 1000.

"MARI se lanzó hoy tras la adquisición de la cartera de eventos internacionales de tenis de IMG y de Frieze -la influyente organización mundial de arte contemporáneo-, así como la firma de un acuerdo para adquirir Barrett-Jackson, la marca premium de subastas de coches de colección y estilo de vida automovilístico", apuntó este miércoles el Mutua Madrid Open en un comunicado.

El MMO era desde 2021 propiedad de IMG, que también es dueña del Masters 1000 y WTA 1000 de Miami (Estados Unidos) y de otros torneos como el Abierto de Abu Dabi, Washington, Sao Paulo y Río de Janeiro (Brasil), Chengdu (China), Tokio y Hong Kong, incluidos en el acuerdo de eventos deportivos.

"'Frieze', 'Barrett Jackson' y las propiedades de tenis serán los activos insignia de la cartera global de eventos y experiencias de 'MARI'. Estas adquisiciones, las primeras en una serie planificada de inversiones estratégicas, reflejan la visión a largo plazo de 'MARI' de construir una colección dinámica de eventos que marquen tendencia y que unan a las personas a través de la cultura, el contenido y la comunidad", remarcó la nota de prensa.

Este nuevo holding de Ariel Emanuel albergará muchos de los activos que solían ser parte de 'Endeavor Group Holdings', cuyo presidente es Mark Shapiro y ahora pasa a ser Inversor Principal y Consejero de MARI, siendo el encargado de determinar su "estrategia y expansión mientras la empresa crea una cartera de eventos y marcas icónicos". "Ambos aportan décadas de experiencia dando forma a negocios de primer nivel en los ámbitos del deporte, el entretenimiento y la cultura", añadió el comunicado.

El equipo ejecutivo de MARI incluye también a Matt Cohn como Socio Director y Ben Enowitz como CFO. Este grupo supervisará la cartera de eventos en directo de la nueva empresa y "liderará el crecimiento en los ámbitos del deporte, el arte, el estilo de vida y el entretenimiento". "Todos los eventos continuarán bajo su dirección actual, ahora integrados en MARI, garantizando la continuidad y la dinámica", subrayó.

Inversores como Doncic o Edwards

MARI cuenta con el respaldo de un grupo global de inversores referentes, entre los que se incluyen figuras del deporte como por ejemplo el base esloveno de Los Angeles Lakers Luka Doncic, el escolta estadounidense de los Minnesota Timberwolves Anthony Edwards o la escolta de las New York Libertys de la WNBA Sabrina Ionescu.

Igualmente, como parte de la adquisición del Miami Open, el holding incorpora al grupo propietario detrás de los Miami Dolphins, el Hard Rock Stadium y el Gran Premio del Mundial de Fórmula 1 como inversores principales.

"Los eventos y experiencias en directo nunca han sido tan poderosos. A medida que la gente da cada vez más valor a vivir experiencias en lugar de poseer cosas, el deporte, el arte, el estilo de vida y el entretenimiento se vuelven aún más esenciales. En MARI, nos apoyamos en el impacto global de 'Frieze' y en el éxito del Madrid Open y el Miami Open para crear nuevas formas de reunir los espectadores para que puedan compartir sus pasiones", señaló Ari Emanuel.