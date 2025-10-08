Los madrileños ya pueden reservar viajes del Imserso: “Muchos vienen a primera hora para que les encuentres lo que quieren"

La espera ha terminado. Los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) comienzan a comercializarse este miércoles, 8 de octubre, en la Comunidad de Madrid. Esta temporada se ofrecen 879.213 plazas para mayores de 55 años, de las cuales 440.384 son para destinos de costa peninsular (50,1%), 228.142 para costas insulares (25,9%) y 210.787 enfocadas al turismo cultural y de escapada (23.9%). A pesar de que en Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco la venta en las agencias de viajes inició este lunes, es este miércoles cuando de comienzo en el resto de autonomías, entre las que se encuentra la Comunidad de Madrid.

"El primer día suele ser complicado. Muchos años ha habido problemas con la plataforma de venta y muchos vienen a primera hora de la mañana para que les encuentres el viaje que quieren. Se estima que el 65% de los usuarios acude a las agencias de viaje para realizar el trámite. Si que es verdad que hay muchos que prefieren hacerlo en casa porque les ayudan sus hijos o porque son hábiles con internet, pero las agencias continúan siendo el canal de venta principal. Hemos tenido que formar a nuestros agentes y dedicaremos tiempo a informar a todos los usuarios", señala César Gutierrez, presidente de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes (Femav) a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

Turistas del Imserso en el comedor del hotel Samos de Magaluf, establecimiento que año tras año se mantiene en el programa de viajes. / Pere Joan Oliver Orell

El instituto ya envió el pasado mes de septiembre cerca de 2,8 millones de cartas de acreditación a los pensionistas españoles para que pudieran reservar sus viajes, reservó 7.447 plazas fijas a 50 euros para quienes cuentan con las rentas más bajas. Es decir, aquellos que reciben una prestación igual o inferior a las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad. Sin importar el destino, será el Imserso quien asuma el coste del viaje: "Es una labor pedagógica de la agencia, ya que no todos ellos pueden viajar por 50 euros, tendremos que explicarles que no pueden viajar con su mascota a un destino en concreto. Para las agencias de viaje será un año algo más didáctico que otras ocasiones, lo que también hace que este nuevo imserso vaya a ocupar más tiempo a la hora de la contratación".

Viajar con mascota

En el marco de su 40 aniversario, el programa de turismo social ha incluido algunas novedades más esta temporada. Por un lado, se plantea la posibilidad de viajar con animales de compañía en destinos de costa peninsular e islas, donde se han reservado un 2% de plazas para ello en un intento de favorecer el bienestar emocional de quienes no quieren dejar a sus mascotas. "La tendencia está en auge y el Imserso ha adoptado una política que en otros tipos de viajes está pensado para facilitar la vida de los mayores. Para muchos, estos animales son de ayuda, otros no tienen con quien dejarlo… Es importante conocer los requisitos, ya que no vale para todos los itinerarios, pero creo que será un éxito".

Por otro lado, y pensando en la accesibilidad del servicio, se aplicarán suplementos de 100 euros a quienes viajen en temporada alta o realicen más de una reserva esta campaña. Cada provincia tiene asignado un cupo de plazas proporcional a su población mayor de 65 años para evitar sobrecargos, aunque, tras las reservas registradas entre los días 6 y 10 de octubre, los interesados podrán reservar las plazas sobrantes en cualquier territorio. "No sabemos si quienes vengan estarán informados de las novedades. Creemos que muchos de ellos no sabrán que tienen que pagar 100 euros extra si quieren reservar dos viajes", sostiene Gutiérrez.

Turistas del Imserso haciendo gimnasia en Benidorm el invierno pasado. / AGENCIAS

En las Islas Baleares se considerarán temporada alta los meses de octubre, mayo y junio; mientras que en Canarias será en diciembre, enero y febrero. Las tarifas oscilan este año entre los 132,91 y los 564,72 euros, dependiendo del tipo de estancia, el destino seleccionado o los servicios adicionales contratados. En destinos de costa, la estancia será de ocho o 10 días, mientras que en el turismo de escapada se reduce a seis, cinco o cuatro días: "Las islas siempre son las más deseadas, luego las costas y, por último, interior. Siempre intentamos escoger unas fechas en las que el tiempo acompañe. Queremos conseguir vender este tipo de viajes en todos los meses del año para mantener el turismo y el empleo en temporada baja. El reto este año es que los viajes interiores y culturales tengan más demanda".

A partir de las 09:00 horas de este miércoles, los mayores madrileños podrán reservar sus viajes del Imserso, pero lo harán en dos bloques, como en el resto de comunidades. En primer lugar, quienes tengan grado de preferencia, lo harán el día 8 y, quienes no dispongan de él, lo harán este jueves, 9 de octubre. Esta distinción depende del sistema de puntuación del Imserso, adscrito al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. César, quien asegura que esta campaña funciona muy bien "desde el inicio", cree que los cambios no afectarán al funcionamiento normal del proceso.

Dos de cada tres repiten

Un año más, el Imserso recalca que se trata de un programa que promueve un “envejecimiento activo y saludable”, promover vínculos sociales y prevenir la soledad, además de favorecer la economía local y el empleo en temporada baja. Con cerca de un 91% de usuarios satisfechos según una encuesta del propio organismo, dos de cada tres pensionistas repite cada año. Desde el programa señalan que ese tipo de viajes promueven la solidaridad intergeneracional e interterritorial. "En Madrid hay todo tipo de jubilados. Se agotarán tanto los viajes a 50 euros como los suplementos de 100. Para los usuarios con jubilaciones más alta, los suplementos no supondrán un problema, pero no todos tienen la renta tan alta. Habrá familias para las que 200 euros de más sea inaccesible", expresa.

Expectación en una agencia por la venta de los viajes del Imserso. / MANU MIELNIEZUK