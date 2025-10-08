Leganés pone en marcha su nuevo contrato de limpieza y basuras por 13,3 millones al año

El alcalde de Leganés, Miguel Ángel Recuenco (PP), ha anunciado la puesta en marcha del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basuras, que supondrá un 30% más de gasto hasta los 13,3 millones anuales para poner coto a las deficiencias de un servicio "heredado" que era "malo" y que estaba "mal planificado".

Ahora, según Recuenco, se ha encauzado la situación. Merced a un nuevo contrato "más elaborado", que supondrá unos 4 millones de euros más de presupuesto al año, se podrá destinar más plantilla y maquinaria a estas labores. Además, con el nuevo contrato, Leganés ha logrado "blindar el control sobre las empresas que realizarán estas labores".

Entre otros avances, se producirá un incremento del personal, se renovará la mitad de la flota con vehículos de "última generación" y se reestructuran las zonas de servicio para mejorar progresivamente la limpieza en los barrios.

El nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos se ha dividido en dos lotes, en función de las diferentes zonas de la ciudad, que han sido adjudicados a la empresa Valoriza y a la UTE (Unión Temporal de Empresas) Valoriza-FCC por un presupuesto total de 53.200.000 euros (IVA incluido) para una duración de cuatro años más uno de prórroga.

Se ha subrogado a todos los trabajadores de la anterior contrata, y las nuevas empresas aportarán más empleados, por lo que se producirá un incremento del personal de un 15%, con un total de 281 puestos de ejecución directa y 14 puestos de ejecución indirecta. Además, el nuevo contrato ha adaptado los costes de personal a las subidas salariales que recoge el nuevo convenio colectivo.

Vehículos de última generación

La principal mejora que contempla el nuevo pliego de condiciones es que se va a renovar la mitad de la flota con vehículos de última generación. Se adquirirán nuevas barredoras mecánicas, baldeadoras y vehículos eléctricos que garantizan una limpieza más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

En total, el servicio contará con 55 vehículos especializados de los cuales un 50% de ellos serán de nueva adquisición. Además de estos 55 vehículos de ejecución directa se incorporan doce vehículos de inspección, de los cuales seis de ellos son eléctricos y dos ECO.

Reestructuración de servicios

Otro de los objetivos con este nuevo contrato era reestructurar las zonas de servicio para cubrir las necesidades detectadas. En este sentido, fuentes municipales han detallado que se va a "reforzar especialmente los barrios donde se han notado más carencias", aunque en todos los barrios se va a producir un refuerzo de personal. Por parte del Ayuntamiento se va a llevar a cabo un control más exhaustivo del contrato para que se cumpla.

La concejala de Medio Ambiente, Violeta Bonet, ha explicado que "el Ayuntamiento de Leganés pone en marcha este nuevo servicio de limpieza viaria con un dispositivo que va a contar con casi 300 trabajadores y con una flota de 55 vehículos de última generación y equipos de última tecnología, que van a permitir una limpieza más eficiente y menos contaminante".

"El objetivo va a ser reforzar la calidad de los espacios públicos y mejorar la prestación de un servicio esencial para la ciudadanía*, ha zanjado la edil.