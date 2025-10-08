Quién es Jimena González, la diputada de Más Madrid retenida por Israel tras el asalto a la segunda flotilla

Este miércoles, la Armada de Israel ha detenido en aguas internacionales a los nueve barcos de la Flotilla de la Libertad-Thousand Madleens, que se encontraban en plena travesía hacia Gaza con el fin de romper el bloqueo del Gobierno de Netanyahu y hacer llegar ayuda humanitaria a la población palestina. Sus 140 integrantes se encuentran en estos momentos retenidos por las fuerzas militares israelíes, tal y como ha confirmado la campaña Rumbo a Gaza. La tripulación fue asaltada esta mañana cuando se encontraba a unas 120 millas náuticas de la costa gazatí, tal y como ha señalado la organización.

La Flotilla por la Libertad denuncia el secuestro de la tripulación, así como la incautación de "medicamentos, equipos respiratorios y suministros nutricionales que estaban destinados a los hambrientos hospitales de Gaza". El paradero de todos los miembros es desconocido. Entre ellos, se encuentran seis españoles, que presumiblemente serán trasladados a un puerto israelí para su posterior deportación, tal y como viene ocurriendo paulatinamente desde la semana pasada con las 450 personas que viajaban en la flotilla Sumud. De estas últimas, la española Reyes Rigo sigue retenida en Oriente Próximo.

El Ministerio de Exteriores de Israel ha confirmado la operación y ha informado de que todos los pasajeros "están a salvo y en buenas condiciones de salud". Asimismo, ha anunciado su expulsión "inmediata".

Jimena González, entre las personas detenidas por Israel

La diputada de Más Madrid en la Asamblea autonómica, Jimena González, se embarcó a finales del mes de septiembre en esta misión humanitaria que partió desde Sicilia. Su formación política destacó a su partida que, con este gesto, González ha tratado de llevar "al plano institucional el llamamiento a la solidaridad internacional, en línea con las demandas de organismos humanitarios que piden el levantamiento inmediato del asedio".

González, de 38 años, es doctora en filología por la Universidad de Sevilla, donde ejerció como profesora. Fuera del marco de la política, destaca su pasado como investigadora en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y su papel como activista LGTBI. Su carrera en Más Madrid comienza en 2019, año en el que fue elegida portavoz del distrito de Chamberí.

Segunda persona trans que forma parte de un parlamento español

En las elecciones madrileñas de 2021 ocupó el puesto 28º en la lista del partido fundado dos años antes por Manuela Carmena e Íñigo Errejón. Entró así en la historia de la lucha por los derechos LGTBI, convirtiéndose en la primera persona trans en postularse a unas elecciones con el nombre deseado por ella misma, y no con su nombre masculino de pila. Más Madrid obtuvo entonces 24 escaños, por lo que no fue elegida. En 2023, no obstante, sí logró obtener un escaño, sumándose a Carla Antonelli como la segunda mujer trans en formar parte de un parlamento de España.

En 2023, en la Junta del Distrito de Chamberí, recibió un insulto tránsfobo por parte del portavoz de Vox, Álvaro José Belda, que se refirió a ella como "Don Jaime". Belda era consciente de la transición de género que había llevado a cabo González, y nunca se había referido a ella en esos términos con anterioridad. El portavoz fue expulsado de la sesión plenaria. Más tarde, el 28 de mayo de ese mismo año, día de las elecciones autonómicas, una apoderada de esta misma formación también se refirió despectivamente a ella. Esta vez, describiéndola como "este marimacho".