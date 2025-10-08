Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

DÍA DE LA HISPANIDAD

Horario del desfile militar del 12 de octubre: las Fuerzas Armadas se preparan para recorrer Madrid

El Rey presidirá uno de los actos institucionales más importantes del calendario

El Rey Felipe VI y la princesa Leonor durante el acto solemne de homenaje a la Bandera Nacional en el desfile militar por el 12 de octubre.

El Rey Felipe VI y la princesa Leonor durante el acto solemne de homenaje a la Bandera Nacional en el desfile militar por el 12 de octubre. / EP

Javier Quintana

Madrid

El Día de la Hispanidad ya está a la vuelta de la esquina. Las Fuerzas Militares ultiman los preparativos para recorrer el centro de Madrid, que se vestirá de gala para celebrar la Fiesta Nacional. Esta semana, el Ejército del Aire ensaya para su vuelo previsto de este próximo domingo. Su actuación es siempre uno de los platos fuertes del desfile militar del 12 de octubre, y los militares que componen la Formación Mirlo se la toman con la seriedad que merece.

Según ha señalado el Ministerio de Defensa, un total de 3.847 efectivos participarán en la cita. Los madrileños podrán disfrutar de una gran exhibición de medios terrestres y aéreos: más de un centenar de vehículos, 74 aeronaves y 229 caballos. El recorrido se desarrollará, como es tradición, por el Paseo de la Castellana. La tribuna de autoridades volverá a estar situada frente a la Fuente de Neptuno. Desde allí, los Reyes de España y la Princesa Leonor presidirán el acto institucional.

¿A qué hora comienza el desfile de las Fuerzas Armadas este 12 de octubre?

El desfile arrancará sobre las 12 horas del mediodía en la Glorieta del Emperador Carlos V, en Atocha. Desde allí pasará frente a la tribuna real, el Paseo del Prado, la Plaza de Cibeles, el Paseo de Recoletos y, finalmente, la Plaza de Colón. La previsión es que el acto termine sobre las 13.30 horas de la tarde.

El acto central, no obstante, arrancará a las 11 horas, con la llegada de Sus Majestades los Reyes. El salto paracaidista PAPEA sobre la Plaza de Lima es otro de los momentos más esperados por el público, así como el Acto de Izado de la Bandera Nacional. También se rendirá homenaje a los caídos por España a lo largo del pasado año.

