El Gobierno madrileño descarta las medidas que reclama Más Madrid tras la detención de su diputada embarcada en la segunda flotilla a Gaza

El Gobierno madrileño descarta tomar medidas en relación con la detención por parte del Ejército israelí de la diputada de Más Madrid Jimena González, embarcada en la flotilla humanitaria Thousand Madleens que pretendía romper el bloqueo a Gaza. El portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García, ha señalado que González se embarcó por decisión personal después de que Más Madrid reclamara tanto al Gobierno regional como al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, que tomaran "todas las medidas que estén a su alcance" ante lo que califican de "secuestro de una diputada electa".

"La Asamblea de Madrid no ha enviado a ningún diputado, ni a esa flotilla, ni a ninguna otra, ha ido a título personal", ha zanjado García, preguntado por el asunto en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, celebrado hoy en Navalcarnero. González es una de los 150 activistas, ocho de ellos españoles, retenidos por Israel esta madrugada tras la interceptación de la flotilla, una semana después de que se abordara Global Sumud, la primera expedición que intentó romper el bloqueo. El abordaje se ha producido en aguas internacionales, a unas 120 millas náuticas (unos 220 kilómetros) de Gaza.

Tras conocer la noticia, Más Madrid, la formación a la que pertenece la diputada madrileña ha exigido su liberación. La portavoz regional de la formación, Manuela Bergerot, se ha referido a la actuación de las tropas israelís como un "secuestro" y un acto "catalogado como de piratería", por lo que ha asegurado que su partido tomará "las acciones legales pertinentes". Además, ha informado de que ha enviado una carta al presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, y al Gobierno regional en la que pide "que pongan en marcha todas las medidas que estén a su alcance para la puesta en libertad de todos los tripulantes y de una diputada electa en la Comunidad de Madrid".

Preguntada por la naturaleza de esas medidas, Bergerot ha indicado que se trataría "de todas las gestiones diplomáticas que puedan llevar a cabo ante el secuestro de una diputada electa en la Comunidad de Madrid". El partido, ha confirmado, está también en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que les ha transmitido que se ha activado ya la protección consular. Se prevé que las gestiones tarden algo más que en relación con la flotilla Global Sumud porque la detención se ha producido más lejos de la costa y tardarán más en llegar a territorio israelí.

"Ha sido la propia diputada de Más Madrid, en calidad personal, la que ha decidido alistarse en una seudoflotilla que no es otra cosa que un instrumento de propaganda y agitación", ha insistido García. El portavoz del Ejecutivo de Ayuso ha calificado la flotilla de "performance para esgrimir una bandera" y ha insistido en argumento recurrentemente blandido desde el gabinete regional de que con ello se trata de "tapar los escándalos del Gobierno". "Hemos pasado del 'no a la guerra' al 'no a la paz'", ha apuntado antes de acusar a Más Madrid de ofrecer excusas para no hablar de corrupción y de convertirse en "pagafantas de Pedro Sánchez".