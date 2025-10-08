CONCIERTOS
La gira de Alejandro Sanz aterriza en Madrid en junio: cuándo y cómo comprar tus entradas
El cantante madrileño llegará a España tras un paso triunfal por México
Alejandro Sanz está de vuelta. Tras el lanzamiento de su último EP, el artista ha anunciado una nueva gira de cara a 2026 que lleva el mismo nombre que el trabajo: ¿Y ahora qué?. Desde este mes de septiembre, Sanz se encuentra en México en un tour con parada en Puebla, Mérida, Monterrey, Ciudad de México, San Luis Potosí, y Veracruz, entre otras. Su música goza de buena salud al otro lado del Atlántico, tal y como ha demostrado agotando las localidades de recintos de la envergadura del Auditorio Nacional. El sold out fue casi instantáneo en el país azteca.
Tras su paso por Centroamérica, el cantante aterrizará en 2026 en su casa: España. En tan solo unos meses, el autor de Corazón partío interpretará sus nuevos temas, sin olvidarse de esas canciones que le han valido la fama internacional en las últimas décadas y que le han permitido vender más de 25 millones de discos a lo largo de su carrera.
Cuándo y cómo conseguir entradas para su concierto en Madrid
Apunten la fecha: Alejandro Sanz actuará en Madrid el próximo 20 de junio de 2026 en el Riyadh Air Metropolitano. El artista ofrecerá también conciertos en otras ciudades, como Sevilla (Estadio La Cartuja, 6 de junio); Gijón (Parque Hermanos Castro, 12 de junio); Bilbao (Bilbao Exhibition Centre, 14 de junio); Mallorca (17 de junio); Barcelona (RCDE Stadium, 27 de junio); Gran Canaria (Gran Live Fest, 4 de julio); Murcia (Plaza de toros, 9 de julio); Valencia (Estadio Ciutat de València, 11 de julio); A Coruña (Muelle de Batería, 18 de julio), y Fuengirola (Marenostrum Fuengirola, 4 de julio).
Desde este jueves 9 de octubre, a las 10 horas de la mañana, la venta de entradas para la cita estará disponible en el siguiente enlace. También se encontrarán disponibles en centros comerciales y agencias de viajes de El Corte Inglés desde este viernes, 10 de octubre, también a las 10 de la mañana.
