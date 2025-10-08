Fede Valverde, al diván: dos semanas de 'descanso' en Valdebebas para encontrar respuestas

Fede Valverde se había convertido en uno de los indiscutibles en la actual plantilla del Real Madrid. Aquel joven uruguayo de tan solo 18 años que llegó para forjarse en el Castilla, con una cesión por medio en el Deportivo, se consagró como futbolista de la primera plantilla bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Ahora, su nivel en el conjunto blanco está más en entredicho que nunca. Algo impensable hace tan solo unos meses. Una de las pocas certezas que dejó la temporada pasada parece haberse evaporado. El centrocampista se ha mostrado desorientado y, por momentos, desesperado en su nuevo rol. Y en eso trabaja Xabi Alonso, también el propio Fede Valverde, que bien seguro aprovechará estos días de descanso a causa del parón FIFA. El centrocampista no viaja con la selección uruguaya para disputar los encuentros amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán tras alcanzar un acuerdo con Marcelo Bielsa para permanecer en Valdebebas.

Un merecido descanso

Y es que el uruguayo acumula una carga de minutos sobrenatural. En las últimas tres temporadas, lo ha jugado todo. Ha sido el comodín para Carlo Ancelotti siempre que el italiano ha requerido de sus servicios. En la temporada 2024/25, solo con el Real Madrid, el uruguayo sumó 5.556 minutos en sus piernas. La marcha de Toni Kroos, sumada a la ya avanzada edad de Luka Modric y las constantes lesiones de futbolistas como Dani Ceballos o Eduardo Camavinga forzaron la presencia del '8' madridista hasta en 65 partidos. Para colmo, las lesiones en la parcela defensiva obligaron a retrasar la posición de Aurélien Tchouaméni e incluso el propio Valverde desempeñó en varios encuentros la labor de lateral derecho.

Unas declaraciones a raíz de esta cuestión han situado al uruguayo en el punto de mira. En la visita a Kazajistán para medirse al Kairat Almaty, el '8' madridista tomó la palabra en la rueda de prensa previa. Allí fue preguntado por la posibilidad de ocupar, nuevamente, la posición de lateral. “No nací para jugar de lateral”, dejaba caer Valverde. “Pero uno siempre intenta estar a disposición de lo que quiera el entrenador”, añadió. El centrocampista del Real Madrid no disputó un solo minuto en el encuentro ante el equipo kazajo, ni desde el lateral ni desde el mediocentro. En las horas siguientes, se viralizaron unas imágenes en las que el uruguayo no se mostraba especialmente activo mientras realizaba ejercicios de calentamiento.

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde en el estadio Santiago Bernabéu. / Sergio Pérez / (EPA) EFE

Días después, salió en su propia defensa por medio de un comunicado en redes sociales ante el ruido generado en torno a su figura y la relación con el propio Xabi Alonso. "He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. (...) De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso. (...) Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos", citaba el uruguayo.

Xabi, por su parte, no dudó en calmar las aguas durante la previa del encuentro ante el Villarreal. "Ningún jugador, ni Valverde, ni Rodrygo, ni Vini, me ha dicho que no quiere jugar en una posición. Todos quieren jugar. Están con buena predisposición", comentaba. En el encuentro ante el submarino amarillo, Valverde regresó al lateral derecho y volvió a ofrecer una versión reconocible. Desde su llegada, el tolosarra elogió el papel del uruguayo sobre el césped. "Me hace la vida mucho más fácil, todo es más sencillo con él. Es un jugador top. Tiene todo. Con balón y sin balón lo hace muy bien", confesaba Xabi Alonso ante los medios en el Mundial de Clubes.

El centrocampista del Real Madrid Fede Valverde y el técnico italiano Carlo Ancelotti. / J.J.Guillen / EFE

De la 'locura' de Carletto al 'orden' de Xabi

Ahora, la 'no ' llamada de la selección nacional permitirá al uruguayo seguir acercando posturas con Alonso en torno a su posición sobre el césped. Porque si hay algún jugador damnificado en este cambio de esquema del conjunto blanco ese es Fede Valverde. El uruguayo es una antítesis en ese 'fútbol control' que plantea el tolosarra. Valverde, acostumbrado a reinar en el caos que proponía el equipo de Ancelotti, se muestra encorsetado y sujeto a la pizarra del entrenador español.

De la mano del italiano se forjó un nombre en el mundo del fútbol. Primero ocupando la posición de extremo derecho, clave en la consecución de 'La Decimocuarta' para los blancos. No se entiende el éxito de aquella edición sin el peso de Valverde en el centro del campo, escoltando en todo momento al mediocampo formado por Kroos, Modric y Casemiro.

En la 2023/24 llegó su asentamiento definitivo como interior. Junto a Tchouameni y Toni Kroos, el uruguayo encontró su hueco sobre el césped. Actuó como corrector en defensa y como elemento sorpresa en la parcela ofensiva. También el italiano desarrolló su rol como goleador, convirtiéndolo en un futbolista temible a media y larga distancia de la portería. En la última campaña de Carletto en el banquillo blanco, Fede Valverde ejerció como 'apaga incendios' en todas las parcelas del campo. Su relación, futbolística y personal, con Carletto siempre fue inmejorable. Ahora, se ve en la obligación de reinventarse como futbolista bajo la mano del tolosarra. Las diferencias entre ambos modelos son siderales, pero estas dos semanas en Valdebebas servirán al uruguayo para 'resetear' tras lo acontecido y encontrar su sitio en el esquema ideado por Xabi Alonso.