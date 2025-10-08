Fuenlabrada impulsa la adopción responsable con una exposición de animales que buscan un hogar en centros educativos

La exposición Pelud@s con futuro ha comenzado su recorrido por los colegios públicos de Fuenlabrada, llevando imágenes de perros y gatos en adopción a los centros educativos de la ciudad. La muestra está compuesta por 40 fotografías de gran formato que retratan a los animales acogidos en el Centro de Protección Animal (CPA) del municipio.

Este proyecto da continuidad a la iniciativa ‘Adopta una mascota’, puesta en marcha este verano por el Ayuntamiento de Fuenlabrada a través de la Concejalía de Mascotas, en colaboración con la Asociación de Fotógrafos AFOPAZ. El objetivo principal es dar visibilidad a los animales internados en el CPA y concienciar a la población sobre la problemática del abandono animal.

‘Pelud@s con futuro’ es una exposición itinerante formada por 40 imágenes llenas de color, originalidad y personalidad, que retratan a 20 perros y 20 gatos. Algunos de ellos ya han sido adoptados, pero muchos otros —tanto los que aparecen en la exposición como otros animales alojados en el centro— siguen esperando una nueva familia.

Una muestra al aire libre en los colegios de Fuenlabrada

Las imágenes, impresas en lonas de 1,5 x 1 metros, se exhiben en las verjas exteriores de los colegios, recorriendo distintos barrios de la ciudad. Hasta el 15 de octubre, la muestra puede verse en el CEIP Fregacedos, en Loranca. A partir del día 16, se trasladará al CEIP León Felipe.

Cada 15 días, la exposición cambiará de ubicación, visitando nuevos centros educativos de Fuenlabrada. En noviembre estará en los colegios Yvonne Blake y Juan de la Cierva; en diciembre, en el CEIP Loranca; y a partir de enero de 2026, pasará por el CEE Juan XXIII, CEIP Trigal, Quevedo, Maestra Trinidad, Lope de Vega, Francisco de Goya y finalizará en el CEIP John Lennon en el mes de abril.

El concejal de Mascotas, Raúl Hernández, ha señalado que esta iniciativa busca que la ciudadanía “conozca y se sensibilice con el problema del abandono de animales”. Además, ha destacado la importancia de “acercar a los vecinos y vecinas las historias de estos perros y gatos invisibles para fomentar su adopción”.

Adopciones responsables en el CPA de Fuenlabrada

El Centro de Protección Animal de Fuenlabrada promueve adopciones responsables, en las que los adoptantes mantienen un contacto previo con el animal y reciben información sobre posibles problemas de salud o comportamiento. Solo en el último año, el CPA acogió a 96 perros y 161 gatos, muchos de los cuales encontraron un nuevo hogar gracias a estas campañas de concienciación.