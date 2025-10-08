PROTESTA ARTÍSTICA
Cuelan un muñeco de Chucky con la cara de Netanyahu en el Museo de Cera de Madrid
El artista chileno Nicolás Miranda actuó "sin consentimiento ni coordinación" con el Museo y la obra permaneció solamente 20 minutos
Europa Press
Una figura de cera del muñeco diabólico Chucky con el rostro del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, obra del artista chileno Nicolás Miranda, estuvo expuesta este martes durante 20 minutos en el Museo de Cera de Madrid, institución que ha precisado que el escultor actuó "sin consentimiento ni coordinación" con el Museo.
En 2023, este escultor ya fue objeto de polémica con la exposición en la Puerta del Sol en la que representó al Rey emérito Juan Carlos I apuntando con una escopeta al monumento 'El Oso y el Madroño' para ridiculizar su figura.
Ahora, se trata de una imagen del Despacho Oval de la Casa Blanca en la que aparece Netanyahu vestido como Chucky sentado en el sillón para visitantes, el presidente argentino, Javier Milei, aparece como un perro salchicha a los pies del presidente norteamericano, Donald Trump, y su esposa Melania, que comparten escenario con Barack Obama.
Junto a ellos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el líder de Vox, Santiago Abascal, posan como roedores a sus pies. Con esta acción, Miranda busca denunciar la pasividad frente al genocidio en Gaza.
En un comunicado, el Museo de Cera de Madrid se ha desvinculado de esta obra que, según remarca, permaneció en el recinto este martes "únicamente durante un periodo de tiempo de 20 minutos".
Según recalca, se trata de una intervención artística externa de este artista, que actuó "sin consentimiento ni coordinación" con el Museo, que "no avala ni se hace responsable del contenido simbólico o político de la obra".
Tras subrayar que la figura "no es propiedad ni fue creada" por la institución, el Museo ha recordado que "mantiene una línea expositiva centrada en figuras históricas, culturales y del entretenimiento, sin vinculación con manifestaciones partidistas, satíricas o controversias geopolíticas".
"Queremos reiterar nuestro compromiso de ofrecer un espacio cultural respetuoso y libre de contenidos no consensuados. Rechazamos cualquier utilización de nuestras instalaciones para fines ajenos a los establecidos en nuestra misión institucional. Agradecemos la comprensión de nuestros visitantes y del público en general", finaliza en un comunicado.
- ¿Sabías que Madrid tiene un bosque Unesco? Solo 400 personas pueden visitarlo al día
- La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
- He llevado a un taxista a juicio por dejarme tirado': el vecino ciego de Arganzuela que lucha contra el sistema grabando su día a día
- Desvíos de los autobuses en Alcalá y Comarca del Henares por el corte de la M-300
- Hasta cuatro meses de espera para el examen de conducir en Madrid: 'No damos abasto
- La felicidad cuesta menos de dos euros y llega a Madrid en formato dulce
- Fiestas de la Hispanidad 2025 en Madrid, en directo: sigue en vivo el concierto de Gloria Estefan en la plaza de Colón
- Comienzan los ensayos de las aeronaves que participarán en el desfile del Día de la Hispanidad: así puedes verlas en Madrid