TRANSPORTE
Ayuso reclama a Óscar Puente el pago urgente de más de 126 millones de euros del abono de las ayudas para el transporte público de 2025
El Ejecutivo autonómico tampoco ha recibido las bonificaciones de las tarifas del segundo semestre del año
El Consorcio alerta de que esta demora compromete la sostenibilidad financiera del servicio y el cumplimiento de los contratos
La Comunidad de Madrid ha reclamado al Gobierno central el abono urgente de las ayudas al transporte público correspondientes a 2025, que ascienden a 126,8 millones de euros. A esta cantidad se suma la ausencia de ingresos por las bonificaciones aplicadas a las tarifas durante el segundo semestre del año.
Mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, y sus satélites en las redes continúan con su ofensiva contra la presidente madrileña -sin olvidar al alcalde, José Luis Martínez Almeida- por el presunto caos del transporte público madrileño, el Consejo de Gobierno de la Comunidad ha conocido hoy un informe del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), que alerta de los efectos negativos que está provocando el retraso en el pago de la subvención nominativa del Estado.
Según ha detallado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, hasta la fecha no se ha ingresado ninguna cantidad, a pesar de que en ejercicios anteriores y, a estas alturas del año, el Estado ya había abonado al menos el 50% de la prestación. En consecuencia, el Ejecutivo autonómico está asumiendo en estos momentos la merma de ingresos derivada de la aprobación de las ayudas, lo que pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones económicas con los operadores de transporte.
La aportación estatal resulta esencial para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema, que cada día utilizan más de seis millones de madrileños. "Mientras el Gobierno central retrasa los pagos, la Comunidad de Madrid mantiene su compromiso, aportando más de 1.500 millones de euros al sistema, lo que representa más del 70% de su financiación total", ha asegurado García Martín.
La Comunidad ha trasladado formalmente esta situación al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de una carta en la que solicita que se proceda, con la máxima urgencia, al abono de las cantidades pendientes. El objetivo es eliminar las tensiones de tesorería, evitar disfunciones operativas y garantizar el servicio público de transporte en condiciones de calidad y estabilidad para los usuarios.
Carta al Ministro de Transportes y Movilidad SostenibleCarta al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible
