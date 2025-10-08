Estas son todas las claves del edificio de la calle Hileras 4 (Ópera) en Madrid: ¿por qué se ha derrumbado?

El martes 7 de octubre un edificio se derrumbaba en la calle de las Hileras, a escasos metros de la Puerta del Sol, dejando cuatro fallecidos y un clima inestable entre todos los ciudadanos que pasaban por la zona. Rozaban las tres de la madrugada de este miércoles cuando los bomberos lograban rescatar los dos últimos cuerpos sin vida de entre los escombros del edificio en obras, confirmaron fuentes de Emergencias Madrid. Sin embargo, el capataz aseguró que en el momento del siniestro podían estar trabajando entre 30 y 40 personas en el lugar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mandado un "sentido abrazo" a los allegados de las personas fallecidas en el derrumbe y ha agradecido a los servicios de emergencia por haber trabajado sin descanso. El líder del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, también ha dejado ver en redes sociales su solidaridad con las familias

Un resultado muy desgraciado. Lo lamento mucho.



Nuestra solidaridad con sus familias y nuestro agradecimiento a los servicios de emergencia. https://t.co/FbzXECjHyW — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 8, 2025

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha trasladado su cariño a los familiares y, además, ha querido transmitir "el mayor agradecimiento a los servicios de seguridad y emergencias que una vez más lo han dado todo, lo han seguido dando todo durante toda la noche hasta encontrar a estas cuatro personas desaparecidas".

El inmueble derrumbado, que había albergado oficinas anteriormente, recibió a principios de febrero la concesión para implantar actividades de hospedaje, según puede verse en portal de consulta de licencias y expedientes urbanísticos del Ayuntamiento de Madrid (CONEX). El objetivo de la rehabilitación era la construcción de un hotel de cuatro estrellas, un proyecto promovido por un fondo saudí a través de Caler Advisory.

Según informaban los servicios de emergencias, el inmueble siniestrado tenía cinco alturas y la fachada se mantiene en pie. Los escombros de la zona dañada han caído hacia el interior del edificio sin dañar los colindantes y se baraja la posibilidad de un exceso de peso en la sexta planta provocado por el material apilado.

Cronología del derrumbe

Momentos después del incidente, once dotaciones de Bomberos de Madrid se desplazaron al número cuatro de la calle de las Hileras. Desde entonces, han estado trabajando junto al SAMUR-PC y con la ayuda de la Sección de Apoyo Aéreo de la Policía de Madrid. Minutos después del incidente, las calles paralelas a la afectada, entre las que se encuentra la calle del Arenal, se habían cortado por miedo al derrumbe de otros edificios.

Fueron los propios operarios que trabajaban en el edificio los que dieron la voz de alarma sobre la desaparición de algunos compañeros. Tres eran los heridos, uno de ellos grave y cuatro los desaparecidos. Sobre las 22:20 horas de la noche, José Luis Martínez-Almeida confirmaba los dos primeros fallecidos mientras seguían las labores de búsqueda de las otras dos personas restantes.

Entre los cuatro desaparecidos se encontraban tres obreros de entre 30 y 50 años y una administrativa de unos 30. A lo largo de la mañana, diversas autoridades se desplazaban hacia la zona afectada. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegaba junto a la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante. No obstante, el primero en pronunciarse fue el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. A su vez, el alcalde de la ciudad regresaba de Londres tras cancelar su agenda allí, donde se encontraba para acudir a una formación europea en retos locales junto a otros alcaldes.

Sobre las 17:30 horas, la Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid asumía la investigación al considerarse el derrumbe como un accidente laboral. Dos horas más tarde, el cuerpo de bomberos de Madrid iniciaba la búsqueda con los perros de la Policía local y la UCR (Asociación Unidad Canina de Rescate de España) en la estructura colapsada. Rozando las tres de la madrugada del miércoles, fuentes de Emergencias Madrid informaban acerca del rescate de dos cuerpos horas después de haber hallado y recuperado otros dos.

En cuanto a los vecinos desalojados de edificios colindantes por el peligro de que el derrumbe afectara al esqueleto de demás edificaciones, sobre las 20:45 horas del martes volvían a acceder a sus hogares acompañados por la Policía de Madrid. SAMUR, SUMMA112 y Cruz Roja asistían a los familiares de las personas que permanecen todavía desaparecidas.