Ya disponible el calendario laboral de Madrid para 2026: hasta ocho puentes para descansar

La Comunidad de Madrid ya ha aprobado el calendario laboral para el 2026. Por fin podremos organizar los viajes y las escapadas que queramos al saber cuáles serán los festivos del año que viene.

Y es que si bien este 2025 los puentes no han caído de la mejor forma, ¡tenemos buenas noticias! Con los festivos que quedaban por discutir en la Comunidad, los madrileños verán repartidos a lo largo del año un total de ocho puentes.

De los catorce días de fiesta habituales, doce son autonómicos (ya han quedado fijados), mientras que los dos de carácter local que quedaban pendientes ya han sido anunciados.

Madrid podrá disfrutar de ocho puentes este 2026: estas son las fechas

El Ayuntamiento de la capital se ha pronunciado. Tal y como ha informado, en lo que respecta al municipio de Madrid los otros dos días elegidos como festivos locales en 2026 han sido el 15 de mayo, con motivo de San Isidro Labrador, y el 9 de noviembre, por la Virgen de la Almudena.

Ambos permitirán añadir dos puentes más a los ya previstos dado que caen en viernes y lunes, respectivamente. El primero de ellos se podrá disfrutar del 15 al 17 de mayo y el siguiente entre el 7 y el 9 de noviembre.

Con estos dos festivos que se añaden al calendario laboral de 2026, quedan repartidos a lo largo del año un total de ocho puentes, que se suman a la siguiente lista: