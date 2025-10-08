Ayuso da un cargo en su Gobierno al embajador cesado por Albares tras reunirse con ella

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha nombrado este miércoles como director general de Cooperación con el Estado y la Unión Europea al ex embajador de Corea del Sur Guillermo Kirkpatrick, que fue cesado de su cargo en julio.

Así lo ha dado a conocer el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de manera extraordinaria en Navalcarnero.

En concreto, la presidenta denunció el febrero el cese de este embajador que relacionó con la reunión que mantuvo con ella en un viaje a Corea del Sur. En concreto, criticó que el Gobierno de España tratara a Kirkpatrick como "lo harían los gobernantes de Corea del Norte", además de asegurar que con ello "quien pierde es España y la carrera diplomática".

"Nosotros realizamos recientemente una visita a Corea y estuvimos reuniéndonos con instituciones, con empresas y el embajador, estando de paso en Madrid, quiso darnos respuesta, lo que se llama ahora 'feedback' de cómo había sido nuestro paso por Corea", explicó. Ahora ocupa el cargo Julio Herráiz.

El consejero portavoz ha informado de que Kirkpatrick es licenciado en Derecho, ingresó en 1992 en la carrera diplomática y cuenta con una amplia experiencia en este sector.

Fue embajador de España en Honduras entre el año 2017 y 2022 y embajador en Corea entre el año 2022 hasta verano de este año 2025. Entre otras labores, también fue consejero cultural de las embajadas de España, de Uruguay y Japón y director general en distintos momentos de su trayectoria profesional.

El Consejo de Gobierno ha nombrado también a Francisco Javier Izquierdo como presidente de la comisión jurídica asesora, elegido por unanimidad entre los vocales letrados de esa comisión.

"Agradecemos enormemente los servicios prestados a la anterior presidenta de la Comisión Jurídica Asesora, que se mantiene como letrada de la Comunidad de Madrid, y a la anterior directora general también de Cooperación con el Estado y la Unión Europea por todos los trabajos y desempeño que han realizado y les deseamos toda la suerte del mundo a las personas que ahora se incorporan al equipo de la Comunidad de Madrid", ha expresado.