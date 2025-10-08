CURIOSIDADES
Así era el antiguo balneario que existía en la calle Hileras de Madrid: aprovechaba el agua de la laguna subterránea de la Plaza Mayor
El establecimiento se convirtió en un referente al ser el primer local erigido en Madrid donde la hidroterapia se practicaba en una instalación dirigida por profesionales médicos
De manera trágica y llevándose por delante la vida de cuatro personas y dejando varios heridos, un edificio se ha derrumbado en la conocida calle de las Hileras, a escasos metros de la Puerta del Sol. Pese a que la zona se encuentre envuelta en un clima inestable y suscite la preocupación de todo aquel que pase por el lugar, lo cierto es que este sitio tuvo un glorioso pasado allá por el siglo XIX.
En el solar de la calle afectada funcionó el Balneario de San Felipe Neri, establecimiento pionero de la hidroterapia en la capital. En aquel momento, era un tiempo en que en las casas no había agua corriente, calefacción ni electricidad, lo que hizo que las instalaciones del balneario tuviesen el protagonismo y la aceptación social que ayudaron a su popularidad.
Un balneario que aprovechaba el agua de la laguna subterránea de la Plaza Mayor
Fue así como los doctores Joaquín Delhom y Manuel Arnús Ferrer abrieron en abril de 1858 un establecimiento de Baños Rusos que posteriormente derivaría en balneario, aprovechando el agua de la laguna subterránea de la Plaza Mayor. Los nuevos baños de vapor a la rusa se inauguraron sin haberlos terminado, por lo que sólo podía funcionar una parte de las instalaciones.
Con horario desde las 7 horas de la mañana y hasta las 6 horas de la tarde, el precio de 24 reales daba derecho a un baño de vapor seguido de irrigaciones con agua fría. Otros servicios consistían en inmersiones en agua clara o baños sulfurosos artificiales, que también se realizaban a domicilio, explicando que el uso beneficioso del baño daba flexibilidad a los miembros, elasticidad y tono a la piel. Todos los baños se realizaban tras una consulta médica.
A finales del año 1864 se solicitó licencia al Ayuntamiento de Madrid para demoler el edificio donde estuvo situado el Pasaje de San Felipe, con el fin de edificar nuevos inmuebles. Tres meses después, casi estaba completado el derribo. En su lugar se construirían las viviendas que hoy podemos ver.
Los baños rusos se mantuvieron abiertos casi hasta el fin de la demolición total de lo que fue el Mercado de San Felipe Neri, trasladando sus instalaciones a la calle de las Hileras número 4 a mediados del año 1867. A partir de entonces, cambiarían su nombre por el de Balneario de San Felipe Neri.
Hidroterapia en manos de profesionales
Pero este no fue un simple negocio más. El establecimiento se convirtió en un referente al ser el primer local erigido en Madrid donde la hidroterapia se practicaba en una instalación dirigida por profesionales médicos. Este novedoso y pionero negocio supuso toda una modernidad para su tiempo, ofreciendo durante décadas tratamientos de salud y bienestar a los madrileños más pudientes.
Dotado de los más costosos aparatos y de toda clase de conducciones para agua fría, caliente, vapor o aire comprimido, el moderno Balneario de San Felipe Neri contaba también con baños hidroterápicos, de aire comprimido o rarefacto, minero-medicinales artificiales, sulfurosos y un largo etcétera. A la instalación de lujosas bañeras de mármol o de zinc estañado se unieron los más modernos instrumentos atmosféricos y de pulverización, así como duchas.
El balneario continuó funcionando durante varios años, pero llegó un punto en el que quedó antiguo. La última noticia localizable del negocio data de 1935. Después, el inmueble fue derruido y en los años 40 del siglo XX se construyó el edificio actual que se utilizó para uso comercial.
- Última hora en Madrid, en DIRECTO | Se derrumba un edificio en el centro de Madrid y buscan a varios desaparecidos
- Este es el momento del derrumbe de un edificio de la calle Hileras 4 en Madrid
- Se derrumba un edificio en obras en el centro de Madrid: se busca a tres hombres y una mujer desaparecidos
- El teatro que Andrea ha levantado en un bingo del Brooklyn madrileño: 'Las cosas hay que hacerlas sin pensarlas tanto
- ¿Por qué se ha derrumbado el edificio de la calle Hileras (Ópera) en Madrid?
- ¿Sabías que Madrid tiene un bosque Unesco? Solo 400 personas pueden visitarlo al día
- La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
- ¿Dónde está la calle Hileras 4 (Ópera), el lugar en el que se ha derrumbado el edificio del centro de Madrid?