La 'influencer' Anna Ferrer Padilla se compromete con Mario Cristóbal: "¡Mil veces sí!"

Anna Ferrer Padilla se casa con Mario Cristóbal, y ha sido ella misma quien ha compartido la feliz noticia en su cuenta de Instagram. En una imagen donde luce un espectacular anillo de compromiso y aparece sonriente junto a su pareja, la influencer ha confirmado su compromiso con unas palabras cargadas de emoción: “Si no eres el amor de mi vida, diré que me equivoqué de vida pero no de amor. ¡Mil veces sí!”.

Una historia de amor que comenzó en 2022

La hija de Paz Padilla inició su relación con Mario Cristóbal en 2022, tras poner fin a su anterior noviazgo con Iván Martín. Gracias a amigos en común, Anna y Mario se conocieron y pronto comenzaron una relación que ha ido consolidándose con el tiempo, demostrando una gran complicidad y crecimiento mutuo tanto a nivel personal como profesional.

La noticia del compromiso ha generado una enorme repercusión en redes sociales, donde miles de seguidores y numerosos rostros conocidos del mundo influencer han felicitado a la pareja. Nombres como María Pombo, Laura Matamoros, Mery Turiel, Anita Matamoros, Tamara Gorro o Teresa Andrés Gonzalvo han reaccionado con entusiasmo al anuncio, llenando la publicación de mensajes de cariño y buenos deseos.