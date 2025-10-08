¿Policía, bombero o sanitario? 1.500 alumnos madrileños prueban las profesiones de emergencias

Valeria estudia 4º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en el colegio El Salvador de Leganés. Está a solo tres cursos de decidir su camino profesional y de momento parece que el grado de Derecho ocupa la primera posición, aunque también le ronda la idea de ser policía. Por eso aprovecha con algunas compañeras para preguntar cuestiones sobre la profesión, sobre todo cómo es eso de coger un arma, que varias prueban.

Se encuentran en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE), un lugar donde desde el martes hasta el miércoles se está llevando a cabo el programa educativo ¿Será mi vocación? para que el alumnado madrileño pueda conocer de primera mano las diferentes profesiones de emergencias.

Daniel, que estudia 3º de la ESO en el mismo centro de Leganés, también tiene en sus quinielas el ser policía si no llega a ser jugador profesional de fútbol, que es lo que realmente quiere. "Quiero algo que tenga que ver con el deporte, criminalidad...", expone. Lo que quiere preguntar a los policías que participan en la jornada es "cómo han visto ellos lo que es pasar una jornada en el calabozo".

Por lo general, lo de ser Policía atrae bastante a los alumnos, que van pasando en grupos por las casetas de los diferentes profesionales. Triunfa también el cuerpo de Bomberos. Algunos alumnos, y también profesores, se prueban la chaqueta reglamentaria con su casco y la bombona. "¡Cómo pesa!", gritan algunas.

Aprender a actuar ante emergencias

A unos cuantos metros, el Summa 112 les explica cómo actuar ante paradas cardiorrespiratorias. No todos tienen vocación sanitaria pero algunos, como Miguel, un estudiante de 4º de la ESO del Colegio Alba (Torrejón de Ardoz), agradece que les expliquen cómo se debe hacer una reanimación.

"Hace solo un rato nos han llamado por una mujer de 75 años que ha sufrido una parada en Fuenlabrada. Le estamos dando indicaciones telefónicas a la familia para que le realice una RCP. Tardamos, según las estadísticas, unos ocho minutos en llegar al paciente, un tiempo en el que vosotros ya tenéis edad de poder ayudarnos a salvar una vida", les cuenta un profesional. En la parada del cuerpo de agentes forestales les indican que su trabajo es "realmente apasionante"; en la de Protección 112, les cuentan cómo van preparados a las emergencias.

Más actividades

La jornada está resultando entretenida para estos estudiantes, algunos de los cuales aprovechan que ven a chicos y chicas de otros centros educativos para intercambiarse el Instagram. Sofía, de 3º de ESO del centro de Leganés, asegura que le gusta ver un "poco de cada cosa". "A lo mejor algo que no pensábamos que nos iba a gustar nos gusta", expone. Un grupo de estudiantes de Vallecas charla con Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, sobre las posibles vocaciones despertadas.

"Es lo que pretendemos con este programa: sacar a flote esas vocaciones que a veces, en chavales tan jovencitos, resulta complicado de encontrar", indicó ante la prensa.

La Comunidad de Madrid, en coordinación con la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 y el Servicio de Urgencia Médica SUMMA 112, ha estrenado este programa donde, por grupos y durante tres días, unos 1.500 alumnos de 3º y 4º de la ESO van a recibir charlas y prácticas sobre gestión de urgencias, intervención sanitaria, labores de bomberos o policías locales.

El programa forma parte de las actividades gratuitas que la Dirección General de Juventud pone a disposición de los centros educativos, este curso con más de 70.000 plazas, 12.000 más que en el año anterior. ¿Será mi vocación? incluye también visitas a lugares como la Real Escuela Superior de Arte Dramático, siete Institutos Madrileños de Estudios Avanzados (IMDEA) o el Clúster Agroalimentario Madrifood, en las que van a participar unos 2.650 alumnos.